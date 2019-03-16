Румынский бизнесмен построил самое короткое в мире шоссе 16.03.2019, 15:28

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Сделал он это в знак протеста.

Румынский бизнесмен Стефан Мандачи построил однометровое шоссе в городе Сучава в знак протеста против слабо развитой дорожной инфраструктуры, сообщает Euronews.

“Мы - самый бедный регион в Европе. И я хочу, чтобы здесь, в моем регионе были автомагистрали. Здесь, в Сучаве, в моем городе!”, - сказал Мандачи.

Он также заявил, что устал от обещаний власти улучшить дорожную инфраструктуру, поэтому вложил собственные 4,5 тыс. евро в проект, и призвал других бизнесменов и народ поддержать его кампанию "Румынии нужны дороги!".

1-метровая автомагистраль возле города Сучава была официально открыта в присутствии местного мэра Некулаи Мирона, который рассказал, что на инфраструктурные проекты выделяется мало денег.

“ЕС выделил деньги на строительство дороги длиной 5,2 км, а на остальные проекты придется использовать местный бюджет", - заявил он.