Активисты готовят митинг «Брест против свинца» 16.03.2019, 15:35

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Также поданы заявки на пять вечерних митингов в в Бресте в будние дни.

«Мы подали заявку в Брестский райисполком на митинг на стадионе ДЮСШ «Прибужье» в деревне Тельмы Брестского района на 31 марта. Начали подготовку данного мероприятия. Надеемся, что нам не будут препятствовать в его проведении. В этот день и время других мероприятий на стадионе не предусмотрено. Заявка подана по заявительному принципу, так как этот стадион – постоянное место для проведения массовых мероприятий. Для проведения акций в таких местах разрешений не требуется, достаточно уведомления», – сообщил «Брестской газете» 16 марта правозащитник Роман Кисляк.

Кроме того, поданы заявки на 5 вечерних митингов в парке воинов-интернационалистов на будние дни с 25 по 29 марта.

С марта прошлого года активисты подали заявки на проведение 103 массовых мероприятий против строительства под Брестом аккумуляторного завода: митингов, пикетов, демонстраций. Удовлетворили только одну – митинг «Брестчанки против свинца» прошел в апреле прошлого года и собрал около 2 000 человек.

Из-за невозможности высказать свой протест открыто брестчане и жители района больше года кормят голубей на площади Ленина по воскресеньям и тем самым привлекают внимание властей и общественности к вопросам строительства этого предприятия. Активисты заявляют о многочисленных нарушениях в ходе реализации этого проекта. Чиновники и представители завода утверждают, что никаких нарушений нет.