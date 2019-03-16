The Telegraph: Мэй поставили ультиматум по Brexit 16.03.2019, 15:39

Тереза Мэй

Британский премьер может покинуть пост в мае-июле.

Соглашение британского премьера Терезы Мэй с Евросоюзом по Brexit могут поддержать, если она уйдет в отставку.

Такие сведения обнародовало британское издание The Telegraph (перевод - «Новое время»), ссылаясь на «две ключевые фигуры с Даунинг стрит».

По данным источников издания, политическое будущее Мэй находится под угрозой после провальных голосований в британском парламенте по соглашению о Brexit.

В то же время, консерваторы могут поддержать соглашение с ЕС, если она досрочно уйдет в отставку. Предполагается, что Мэй должна покинуть пост в мае-июле, чтобы преемник мог начать новую фазу переговоров, если Brexit будет отложен.

Напомним, что 14 марта британский парламент поддержал перенос Brexit.

12 марта парламент Великобритании проголосовал против соглашения об условиях выхода из Европейского Союза. На следующий день британские депутаты не поддержали выход страны из Евросоюза без соглашения.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.