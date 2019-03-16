В Беларуси вал «разводов» на деньги в интернете 1 16.03.2019, 15:47

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Только в Бобруйске за 10 дней завели восемь дел.

С 1 по 10 марта 2019 года возбуждено восемь уголовных дел по линии преступлений в сфере высоких технологий, сообщили «Вечернему Бобруйску» в УВД Бобруйского горисполкома.

С начала 2019 года в Бобруйске возбудили уже 32 таких дела. К слову, за аналогичный период прошлого года было 21.

К сожалению, далеко не во всех случаях удается установить преступников, так как обычно они находятся за пределами Беларуси.

«Моя карта заблокирована, а мне срочно нужно перевести деньги»

На странички бобруйчан в соцсети «ВКонтакте» пришли сообщения якобы от их друзей: «Привет, у тебя есть банковская карта?». На положительный ответ «друг» обращался с просьбой: «Моя карта заблокирована, а мне сейчас срочно нужно перевести деньги».

Далее виртуальный собеседник просил скинуть ему фотографию банковской карточки или ее реквизиты, обязательно указав 16-значный номер карты, ее срок действия и трехзначный код.

После чего с карт производились переводы денег на российские электронные кошельки «Яндекс Деньги» и «Qiwi».

На такую удочку с начала года попали четверо бобруйчан: 37-летняя женщина лишилась 550 рублей, 25-летний парень – 56 рублей, 54-летняя женщина «подарила» преступникам 24 рубля, а 34-летняя перевела «другу» 492 рубля. Сколько средств было у них на карточках, столько и ушло.

Среди пострадавших – люди самого разного социального положения: телефонист в/ч, оператор Бобруйской дистанции пути, рабочий «Белшины», почтовый работник.

По всем этим фактам возбудили уголовные дела по статье «Хищение путем использования компьютерной техники».

– Как правило, подобные «разводы» происходят в социальной сети «ВКонтакте», – рассказала старший оперуполномоченный группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Анна Тарелко. – Потому что там больше молодежи. Люди более зрелого возраста предпочитают обсуждать денежные вопросы по телефону либо лично.

Анна вспоминает самый вопиющий случай из практики: в 2017 году, до деноминации, молодая бобруйчанка перевела мошенникам целых 18 миллионов рублей с карточки отца. Ее брат-дальнобойщик уехал в рейс, общалась она с ним только в соцсети. И вот от его имени сестре пришло сообщение: «Срочно нужны деньги, помоги». Та, ни у кого не спрашивая, предоставила «брату» все данные кредитной карточки отца. С нее и похитили деньги. А потом брат вышел на связь и сообщил родным, что его страничку «ВКонтакте» взломали.

Представитель УВД советует:

- Никому в соцсети доверять нельзя! Если со страницы вашего друга приходит сообщение с просьбой о материальной помощи, обязательно убедитесь, он ли это пишет. Можно позвонить другу по телефону. Можно перевести разговор на другую тему или задать «контрольный вопрос», к примеру: «Где мы с тобой встречались прошлым летом?». Злоумышленник быстро себя выдаст.

- Не производите никаких оплат на подозрительных сайтах.

Для оплаты услуг и товара в Интернете разумно завести отдельную карту с отдельным счетом. Банковскую карту, на которую вы получаете зарплату, лучше нигде не использовать.

Страничку бобруйского преподавателя взломали и от его имени просили денег

У 26-летнего преподавателя одного из бобруйских колледжей взломали страничку в соцсети и от его имени просили денег у его друзей. К счастью, в окружении мужчины все оказались «подкованными» и проигнорировали подозрительное сообщение. Сам педагог, узнав о случившемся, обратился в милицию. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации».

По словам Анны Тарелко, чаще всего взлом страницы происходит, когда человек перешел по какой-то сомнительной ссылке или принял рекламное предложение поучаствовать в каком-то розыгрыше. Это также может быть сообщение типа: «Хорошая девочка Катя участвует в конкурсе, проголосуй, пожалуйста, за нее, перейдя по ссылке». В этот момент с устройства считываются логины и пароли ко всем аккаунтам. Дальше мошенник заходит на страницу пользователя, меняет пароль, чтобы сам владелец не мог быстро восстановить его, и начинает рассылку со взломанной страницы.

– Злоумышленники обычно анализируют взломанную страницу, – рассказывает Анна. – Если там есть любовная, интимная переписка парня с девушкой, да еще с интимными фотографиями, их могут начать шантажировать, угрожая распространением такого фото, и требовать заплатить.

В прошлом году жертвой такого преступления стала 28-летняя бобруйчанка. Ее страницу на сайте знакомств взломали, и от ее имени отправлялись письма разным мужчинам с предложениями интимных услуг. По письмам от мужчин девушка поняла: что-то не так, и обратилась в милицию. Выяснилось, что таким образом ей отомстила соперница из Минска – не поделили мужчину.