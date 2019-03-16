Аэродром за $12: Под Светлогорском продается взлетная полоса 4 16.03.2019, 16:19

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Раньше с аэродрома совершались регулярные рейсы в Гомель и Минск.

Всего одну базовую величину (25,5 рубля) просит Светлогорский райисполком за небольшой аэродром для малой авиации. Сообщается, что раньше с него совершались регулярные рейсы в Гомель и Минск. Площадь взлетной полосы составляет 3,2 га. Такая информация размещена на площадке «БУТБ-Имущество», где 16 апреля пройдут электронные торги, пишет tut.by.

Необычный объект недвижимости расположен на месте бывшего аэродрома малой авиации в агрогородке Чирковичи. До начала 2000-х с аэродрома совершались регулярные рейсы в Гомель и Минск, а после его закрытия площадка использовалась для обучения начинающих водителей и проведения соревнований по дрэг-рейсингу.

Фото: БУТ-недвижимость

Естественно, ценность для потенциального покупателя представляет не сама взлетная полоса, а земельный участок, на котором она размещается. Срок аренды участка составляет 10 лет с возможностью продления. По условиям электронных торгов победитель или единственный участник обязан начать предпринимательскую деятельность на территории объекта недвижимости в течение двух лет с момента регистрации договора купли-продажи или в соответствии со сроками, установленными проектно-сметной документацией. Предпринимательская деятельность должна осуществляться не менее трех лет. При этом до выполнения всех условий договора купли-продажи недвижимого имущества запрещается отчуждать его или обращать в залог.

К участию в электронных торгах допускаются государственные и негосударственные юридические лица Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Подать заявку можно до 10 апреля.