Российский МИД напомнил, когда разместит ракеты на границе с Европой 16.03.2019, 17:05

С громким заявлением выступил замминистра иностранных дел РФ.

Россия разместит ракеты в европейской части, если в Европе "появятся соответствующие американские средства".

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, пишет "Украинская правда".

"Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД. ... Мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства", - заявил Грушко.

"Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, они должны воспротивиться этим планам (по размещению американских ракет в Европе - ред.), если они реально появятся", - добавил замглавы МИД РФ.

Напомним, в декабре 2018 года США дали РФ 60 дней на возвращение к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по договору.

1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.

Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.

Президент РФ Путин пообещал США "зеркальный ответ".

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие 2 года.