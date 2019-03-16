Поддержка Путина как порок Игорь Яковенко, kasparov.ru

16.03.2019, 16:31

Кремлевские сети во Франции и во всей Европе существуют и они крайне опасны.

В Париже 14.03.2019 начался знаковый судебный процесс – шесть французских общественных деятелей, поддерживающих политику Путина, подали иски о клевете к писательнице Сесиль Весье, автору книги "Кремлевские сети во Франции", в которой рассказано о том, что они поддерживают политику Путина.

Суть книги вполне адекватно изложена в аннотации: "В течение нескольких лет Кремль проводит мощные кампании "обольщения" в странах Европейского Союза для того, чтобы оказывать влияние на внутренние дела многих стран Европы. С этой целью Кремль совмещает свою концепцию soft power (мягкой силы) с традиционными методами КГБ, в недрах которого сформировалось большинство из нынешних членов правящего клана в России. В то время, как экономика России переживает тяжелый структурный кризис и подтачивается изнутри непомерной коррупцией, российская власть финансирует за границей ассоциации, "мозговые центры" и пропагандистские медиа, а также "фабрики троллей" и сети влияния – политические партии, как это подтверждают миллионы евро, получаемые Национальным фронтом (Марин Ле Пен)… Возникает вопрос: представляет ли эта политика вмешательства угрозу для безопасности Франции и целостности Европы? В книге Сесиль Весье показано, каким образом работает эта "машина влияния", придуманная кремлевскими идеологами. Среди агентов влияния можно встретить бывших офицеров КГБ, православных миллиардеров, потомков русских князей, ностальгирующих по утраченному величию "матушки России", многочисленных "полезных идиотов" и много-много денег…".

Обиделись на книгу Сесиль Весье и вознамерились засудить ее за клевету следующие граждане Французской Республики: блогер Оливье Беррюйе, глава "Координационного совета российских соотечественников" Георгий Шевелев, политик и общественный деятель Джордже Кузманович, Вера Никольски, жена Кузмановича и исследователь творчества Дугина, Пьер Ламбле, автор сайта "Европа и Россия" и писательница Элен Ришар-Фавр.

Клевета – заведомо ложная информация, порочащая честь и достоинство. В книге Сесиль Весье есть информация о том, что вышеназванные граждане Французской Республики поддерживали Путина. Видимо, подача ими исков о клевете означает, что во Франции поддержка Путина считается пороком. Судя по всему, это понимают и сами сторонники Путина. Всем шестерым придется доказать "заведомую ложность" информации, изложенной в книге, доказать, что они не являлись "полезными идиотами" и частью "машины влияния". И это будет не просто каждому из них.

Георгию Шепелеву возглавляющему "Координационный совет российских соотечественников во Франции" будет сложно доказать, что он не является марионеткой Кремля, поскольку КС, в котором он председатель, полностью зависит от ведомства Лаврова и посольства России во Франции.

Главный редактор французского блога les Crises Оливье Беррюийе постоянно лжет в российских государственных СМИ об Украине и Сирии, на чем был неоднократно пойман за руку французскими СМИ.

Дрордже Кузманович также как и Беррюийе является постоянным "экспертом" RT, Sputnik и других информационных орудий Кремля, в которых требует, чтобы Франция "вышла из НАТО", "перестала быть служанкой Америки" и подружилась с Россией. В своей книге Весье предполагает, что, будучи советником лидера партии "Непокоренная Франция" Меланшона, именно Кузманович написал для своего шефа омерзительный текст про Бориса Немцова, в котором утверждается, что Немцов чуть ли заслужил смерть, поскольку стоял у истоков приватизации в России. Кто из них больший мерзавец: Кузманович, который написал мерзость или Меланшон, который обнародовал ее под своим именем, Весье не уточняет.

Пьер Ламбле как и большинство других фигурантов этого процесса пользуется постоянным спросом в российских информационных войсках как "эксперт" и "комментатор".

Еще одна истица, обвинившая свою французскую коллегу Весье в клевете, швейцарская писательница Элен Ришар-Фавр в 2015 году обратилась с открытым письмо к Светлане Алексиевич в котором в ответ на заявление Нобелевского лауреата о том, что война на Донбассе стала результатом иностранного вмешательства, сообщила: "Вы не просто лжете, вы утратили реальность". После нескольких пророссийских выступлений в европейских СМИ на Элен Ришар-Фавр обратили внимание российские каналы ненависти, например, большое интервью у нее взяла "Комсомолка", и швейцарская писательница с удовольствием рассказала, как несправедливы европейские СМИ в отношении России. "Россия никогда не была врагом Европы, а тот кто считает иначе – безумен", - сообщила Ришар-Фавр читателям "КП".

Наиболее сложный случай – Вера Никольски. Быть женой мерзавца Кузмановича – уж точно не преступление, и в книге Весье этот факт просто фиксируется без всяких оценок. В том, что Никольски – автор диссертации о Дугине тоже нет ничего плохого, и в книге Весье нет негативных оценок этого факта. Другое дело, что, судя по некоторым интервью, Никольски, исследуя творчество фашиста Дугина, погрузилась в него настолько глубоко, что стала испытывать некоторую симпатию к этому человеку, призывавшему "убивать, убивать и убивать украинцев". Но в книге Весье нет никаких обвинений в адрес Никольски, так что факт клеветы доказать будет сложно.

Решение суда, видимо, придется ждать несколько месяцев. Но при любом исходе сам факт подачи скоординированных исков и публичный процесс по делу о сторонниках Путина ставит в повестку дня два факта. Первое. Кремлевские сети во Франции и во всей Европе существуют и они крайне опасны. И второе. Люди, про которых написали, что они сторонники Путина, подали иск о клевете. И это лучшее доказательство того, что поддержка Путина, продвижение идей "русского мира" в Европе все больше воспринимается как порок и преступление.

Игорь Яковенко, kasparov.ru