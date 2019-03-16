В Албании тысячи оппозиционеров требуют отставки правительства 16.03.2019, 16:50

Протестующие обвиняют власти в коррупции и связях с организованной преступностью.

Сторонники албанской оппозиции проводят акцию протеста против правительства, которое они обвиняют в коррупции и связях с организованной преступностью.

Об этом пишет AP (перевод - «Европейская правда»).

Тысячи сторонников оппозиции, возглавляемой правоцентристской Демократической партией, собрались в субботу перед офисом премьера-социалиста Эдди Рамы, чтобы требовать его отставки.

Оппозиция, чей 31 законодатель вышел из парламента, отказывается от диалога с Рамой, требуя временного правительства без него для подготовки досрочных выборов.

Соединенные Штаты и Европейский Союз предостерегли оппозицию от применения или разжигания насилия и призвали к переговорам.

Предыдущие митинги отмечались насильственными действиями, полиция применяла слезоточивый газ.

Албания ожидает начала переговоров с ЕС о членстве в июне.