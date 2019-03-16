Латвия намерена пригласить на работу врачей из Беларуси 16.03.2019, 17:08

В Латвии дефицит врачей хотят восполнить с помощью белорусов.

Несмотря на прибавку к зарплате, в Латвии все еще существует значительная нехватка медицинского персонала, такого как медсестры в крупных больницах или парамедики в бригадах скорой помощи.

Об этом рассказала глава Латвийской медицинской ассоциации Илзе Айзсилниеце в программе «900 секунд» местного телеканала LNT, пишет belmir.by.

Специалист считает, что проблему можно решить, привлекая сотрудников из Украины и Беларуси, которые могли бы быстро выучить основы языка и работы.

«Если наши медсестры едут в Норвегию и Германию, то мы можем посмотреть на наших соседей», – сказала врач.