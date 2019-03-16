закрыть
16 марта 2019, суббота, 19:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

В минском Пресс-клубе милиция задержала российских журналистов

3
  • 16.03.2019, 17:39
  • 4,223
Источник: baj.by

Их доставили в Советское РУВД.

В минском «Пресс-клубе Беларусь» должна была состояться открытая лекция о работе small media. Спикерами были приглашены авторы российского альманаха moloko plus, сообщает сайт baj.by.

В помещение «Пресс-клуба Беларусь» пришли сотрудники милиции и забрали координаторов проекта moloko plus Павла Никулина и Яна Потарского.

Задержанных завезли в Советское РУВД. Причину задержания сотрудники милиции называть отказались.

Источник: baj.by
Источник: baj.by

Moloko plus — некоммерческий альманах, посвященный проблемам насилия. Со слов редакции, над ним работают профессиональные журналистки и журналисты, уставшие от цензуры и ангажированной повестки в российских федеральных медиа. Его авторы выясняют, что стоит за журналистскими клише, возвращая рефлексию в журналистику.

Уже вышли три номера альманаха: "Терроризм", "Наркотики" и "Революция". Команда работает над четвертым — "Патриархат".

На лекции в Минске редакция планировала рассказать, как собрать деньги на собственный проект, организовать работу в горизонтальной редакции и справиться с юридическими, этическими и экономическими проблемами, а также о том, почему делать small media — классно.

На встречу приехали координаторы Павел Никулин, Ян Потарский.


популярное за неделю

Мнение

Интенсивное верчение головой и здоровье
Интенсивное верчение головой и здоровье Валерий Карбалевич
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси Андрей Санников
Бренд и тренд
Бренд и тренд Ирина Халип
Весенние танцы в кремлевской ловушке
Весенние танцы в кремлевской ловушке Владимир Халип