В минском Пресс-клубе милиция задержала российских журналистов 3 16.03.2019, 17:39

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Источник: baj.by

Их доставили в Советское РУВД.

В минском «Пресс-клубе Беларусь» должна была состояться открытая лекция о работе small media. Спикерами были приглашены авторы российского альманаха moloko plus, сообщает сайт baj.by.

В помещение «Пресс-клуба Беларусь» пришли сотрудники милиции и забрали координаторов проекта moloko plus Павла Никулина и Яна Потарского.

Задержанных завезли в Советское РУВД. Причину задержания сотрудники милиции называть отказались.

Источник: baj.by

Источник: baj.by

Moloko plus — некоммерческий альманах, посвященный проблемам насилия. Со слов редакции, над ним работают профессиональные журналистки и журналисты, уставшие от цензуры и ангажированной повестки в российских федеральных медиа. Его авторы выясняют, что стоит за журналистскими клише, возвращая рефлексию в журналистику.

Уже вышли три номера альманаха: "Терроризм", "Наркотики" и "Революция". Команда работает над четвертым — "Патриархат".

На лекции в Минске редакция планировала рассказать, как собрать деньги на собственный проект, организовать работу в горизонтальной редакции и справиться с юридическими, этическими и экономическими проблемами, а также о том, почему делать small media — классно.

На встречу приехали координаторы Павел Никулин, Ян Потарский.