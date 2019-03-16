В работе Telegram произошел масштабный сбой 1 16.03.2019, 17:45

70 тысяч пользователей мессенджера не могут зайти в свои аккаунты.

В работе Telegram произошел сбой, который затронул 70 000 пользователей, сообщил мессенджер в Twitter, пишет liga.net.

Сообщается, что из-за проблем с сервером, пользователи не могут войти в свои аккаунты, потому что те якобы удалены.

На самом деле эти учетные записи не удалялись, подчеркнули в Telegram. "Никакие данные не будут потеряны, все вернется обратно в ближайшее время. Если вы успели создать новую учетную запись, не волнуйтесь. Мы заменим ее вашим предыдущим аккаунтом", - добавил Telegram.

Причины сбоя пока остаются неизвестны. Также мессенджер не сообщил, когда проблема будет устранена.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что за 14 марта в приложении зарегистрировались свыше 3 млн пользователей. При этом обычно ежедневный прирост Telegram составляет в среднем 300 000 пользователей. Причины такого роста Дуров не назвал.

Предполагается, что это может быть связано с масштабным сбоем в работе Facebook и Instagram 13 марта.