В минских школах установили домофоны: Стало ли сложнее туда войти? 3 16.03.2019, 18:13

Фото: euroradio.by

Журналисты проверили, как охраняются столичные учреждения образования.

Прошел месяц после трагедии в Столбцах, где школьник с ножом убил учительницу и старшеклассника. Стали ли белорусские дети защищены лучше? Разговоров о мерах безопасности в школах было много, а что в итоге?

Еврорадио решило провести эксперимент: журналисты выбрали район в центре Минска, в границах улиц Маяковского, Аэродромная и Чкалова, и попытались войти в расположенные здесь учреждения образования. Здесь их много: СШ №55, СШ №30, гимназия №74, СШ №168, гимназия №56, СШ №90 и СШ №1.

СШ №55

Фото: euroradio.by

Школа, как и почти все другие в столице, огорожена высоким забором. Родители ждут своих детей у входа. На первый взгляд, внутрь легко можно попасть через обычные пластиковые двери. Но не все так просто. У дверной ручки висит предупреждение о том, что войти можно или нажав на кнопку звонка домофона, или приложив "электронный ключ". Журналисты нажимают кнопку и ждем вопросов. Но двери просто открываются. Заходят.

В школьном холле их останавливает вахтер. Добродушный мужчина предпенсионного возраста удивляется нашему вопросу о системе безопасности:

"Это [домофон. — Прим.] уже давно у нас было, второй год как стоит. Как и камеры, которые тоже работают. У каждого ученика есть чип, которым он пользуется, чтобы попасть на занятия. Такие "ключи" есть также и у родителей учеников младших классов. Так что я бы не сказал, что что-то сильно за последнее время изменилось".

СШ №30 и гимназия №74

Фото: euroradio.by

На входах в эти учебные заведения домофонов нет. Зато есть камеры видеонаблюдения и предупреждения о них. В гимназии просто за дверью можно увидеть, что идет ремонт.

Средняя школа №168

Фото: euroradio.by

На взгляд журналистов, школа с самым серьёзным контролем. На входе висит уже знакомый им домофон. Нажимаем на звонок и ждём. Но вместо звука, с которым открывается дверь, слышат вопросы: кто пришёл и зачем? Отвечают и проходят.

Женщина на вахте, которая находится прямо напротив двери, сразу берёт журналистскую аккредитацию и переписывает все даденые в журнал посетителей. Тем временем к вахте подходит высокий мужчина, который оказывается директором школы. Он коротко отвечает, что их система безопасности работает давно и эффективно, а "люди с улицы" к ним не заходят.

Гимназия №56

Фото: euroradio.by

На входе в гимназию журналисты замечают пропускную систему с картами и несколько видеокамер. Однако попасть внутрь нетрудно: двери не заблокированы и открываются как обычные.

Но вахтер не пропускает нас дальше холла. Она говорит, что контроль в гимназии жёсткий, и так было всегда. Родители даже не могут зайти за детьми и должны их ждать "на ковре" у дверей. Также женщина добавляет, что всё видит по камерам и при необходимости может заблокировать вход в гимназию. Что касается домофона, то и в этом учебном заведении он стоит уже второй год.

СШ №90

Эта школа не отличается от соседних — та же система безопасности с карточками для учеников и камерами видеонаблюдения. Бумага на стекле сообщает, что "вход в школу осуществляется только по карточкам учащихся и пропускам сотрудников". На самом деле, дверь открывается без карточки: домофон или специально отключен, или не работает.

"Знаете, я обычная пенсионерка и работаю здесь совсем недавно, так что подробно вам ответить на вопросы вряд ли смогу, извините", — немногословно отвечает на вопросы вахтер.

Школа №1

Фото: euroradio.by

Двери школы, которые выходят на большую и шумную улицу Чкалова, находятся под охраной всё той же системы с домофоном. Приходится журналистамзвонить и рассказывать, зачем нужно зайти внутрь. От женщины на вахте не слышат ничего нового — система работает уже второй год, а у каждого ученика есть личная карточка для входа в школу.

Сколько стоит "Электронная школа"

Все домофоны и камеры выглядят одинаково и были установлены приблизительно одновременно, поэтому можно сделать вывод, что это было сделано централизованно. В комитете по образованию одного из районов Минска журналисты узнали, что такая система безопасности называется комплексом "Электронная школа".

На сайте госзакупок они нашли несколько тендеров со словосочетанием "Электронная школа". Система контроля доступа на входе в минскую гимназию №4 (домофон, считыватели карт, турникет, компьютер для вахты, программное обеспечение и другое) оценивалась в 17,7 тысячи рублей. Такую же закупку (17,5 тысячи) собиралась провести и гимназия №13 города Минска. Оба тендеры были объявлены в декабре 2016 года. В стоимость этих систем контроля доступа не входит видеонаблюдение.

Специалисты Минского городского института развития образования, которые принимали участие в разработке "Электронной школы", в июле 2018 года рассказывали агентству "Минск-Новости", что к проекту уже подключены 104 учреждения образования. В планах до 2020 года охватить системой все столичные школы и гимназии, а также 80% всех учреждений среднего образования в стране.