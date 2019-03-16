В Беларуси снова дорожает автомобильное топливо 4 16.03.2019, 18:27

Это четвертое изменение цен на топливо в этом году.

С 17 марта в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили tut.by в пресс-службе «Белнефтехима».

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 17 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 47 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 58 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек, ДТ — 1 рубль 58 копеек.

Это четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 10 марта: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку. Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим.), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».