Трамп впервые использовал вето 16.03.2019, 18:30

Дональд Трамп

Президент США защитил свой указ о режиме чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который мог блокировать его указ, вводящий режим чрезвычайного положения на южной границе страны, сообщает «Голос Америки».

Ранее Трамп подписал этот указ, чтобы получить возможность перенаправить бюджетные средства на строительство стены на границы с Мексикой. Это первое вето, наложенное президентом Трампом.

Вероятно, 26 марта Палата представителей Конгресса США, в котором большинством обладают демократы, попытается преодолеть вето. Однако, скорее всего, для этого не хватит голосов – для преодоления вето требуется, чтобы этот шаг поддержали не менее двух третей конгрессменов. Даже если Палата представителей примет соответствующее решение, этот шаг вероятнее всего не получит достаточной поддержки в Сенате, где большинство имеют республиканцы.

Вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой стал одним из центральных во время президентских выборов 2016 года, вероятнее всего он останется в повестке дня и на предстоящих выборах 2020 года.