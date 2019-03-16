В Минске пенсионеркам не выплатили зарплату за пять месяцев 1 16.03.2019, 18:38

Фото: tut.by

Они выиграли суд, но деньги так и не получили.

«Уже почти два года прошло с тех пор, как суд обязал нашего бывшего начальника выплатить нам задолженность по зарплате», — говорят tut.by в один голос Василина Петровна и Рима Владимировна. Женщины работали вахтерами в одном из офисных зданий в Минске. А потом наниматель — ООО «Икстайм» — перестал им платить. И даже выиграв суд, женщинам не удалось получить свой заработок за 5 месяцев. Журналисты узнали, можно ли что-то сделать в такой ситуации, чтобы получить свои деньги.

Василина Петровна и Рима Владимировна уже пенсионерки. Однако учитывая небольшой размер пенсий, решили еще поработать и устроились вахтерами в один из столичных офисов. Было это еще в 2016 году.

— Мы работали в здании № 11 по улице Комсомольской. Эти площади арендовало ООО «Икстайм». Мы и еще одна женщина были оформлены вахтерами, дежурили и сутки, и праздники. Кроме того, убирали коридоры, туалет, на улице у здания порядок поддерживали, — рассказывает Василина Петровна. — Зарплаты были у нас около 255 рублей.

Женщины говорят, что оформлены они были официально — «по трудовому договору работали, и запись в трудовой имеется». Несколько месяцев им платили вовремя. По документам зарплату должны были выдавать с 20 по 25 число каждого месяца.

— А потом начались задержки. За апрель 2016 года зарплату выдали только частично, а с мая перестали платить и вовсе, — продолжает рассказ Василина Петровна. — Наш директор кормил обещаниями, мол, «завтра» заплатят. Мы ему верили, думали, правда трудности у компании, ждали. А потом видим, что он совсем уже наглеет и обещаниям заплатить нет ни конца, ни края. Кстати, как-то я дежурила, он подходил ко мне, говорил: «Давайте мы по договору сделаем вам меньшую зарплату, чтоб налогов меньше платить». Но я не согласилась.

Так женщины несколько месяцев проработали без зарплаты, а там у них и контракты закончились. «Директор сказал, что продлевать не будет». Женщины ушли — в июне будет два года как они уволились, — но расчет так и не получили.

— Нам не выплатили зарплату за 5 месяцев. Мы неоднократно ходили к директору и просили рассчитаться с нами, однако безрезультатно. Тогда мы подали в суд и выиграли его, — говорит Василина Петровна.

В исковом заявлении Василина Петровна указала, что задолженность по зарплате перед ней составила 1409,95 рубля. Риме Владимировне должны немного больше — 1439,5 рубля.

Суд постановил выплатить женщинам задолженность, а также возместить судебные расходы.

«Суд Партизанского района направил исполнительные листы о взыскании с ООО „Икстайм“ в пользу Скуратовой В.П. задолженность по выполненным по договору подряда работам в размере 420 рублей 54 копеек, а также судебные расходы в размере 65 рублей, а всего — 485 рублей 54 копеек, а также задолженность по заработной плате с учетом индексации в размере 1481 рублей 8 копеек», — написано у Василины Петровны в документах.

— Но хозяин фирмы объявил ее банкротом. В итоге так и остался нам должен почти по две тысячи рублей, — заключили пенсионерки. — Сейчас нас никуда не вызывают, никто ничего не делает, чтоб помочь нам вернуть деньги. Фирма эта уже съехала с Комсомольской, как-то заходили туда, а там ничего нет. Все имущество вывезли. Мы уже не знаем, что делать и куда идти, как и до кого достучаться.

Журналисты связались с антикризисным управляющим, который занимался вопросом банкротства ООО «Икстайм». Ликвидационное производство завершилось.

— Работа над административной процедурой банкротства идет длительное время, не один месяц. Наше законодательство в этом вопросе имеет столько прорех, что порой ничего сделать просто невозможно, — рассказали нам.

По словам антикризисного управляющего, пенсионеркам, скорее всего, ничего не выплатят.