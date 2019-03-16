В грузинском селе заметили российских военных 16.03.2019, 18:47

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фото: ekhokavkaza.com

Журналистов и активистов, которые приехали разобраться в ситуации в деревню не пускают.

В грузинском селе Хурвалети, расположенном вдоль разделительной линии с самопровозглашенной республикой "Южная Осетия", вчера заметили российских пограничников в масках, пишет "Униан".

Как сообщает "Эхо Кавказа", журналисты и активисты решили направиться в село после того, как днем на своей странице Facebook жительница села Хурвалети Людмила Салия написала:

"SOS! Просим о помощи! В Хурвалети вошли российские оккупанты и заняли окраину села. Обратите на нас внимание, помогите! В Хурвалети во дворах жителей стоят российские оккупанты".

За считанные минуты ее постом поделились несколько тысяч человек. Вскоре представитель антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава уже стоял у входа в село и, ведя прямой эфир в соцсетях, призывал граждан защитить село от наступления российских оккупантов:

В грузинском селе заметили российских пограничников

фото: ekhokavkaza.com

«Ситуация крайне напряженная, крайне сложная. Мы требуем, чтобы все правительство, весь гражданский сектор прибыли сюда, потому что русские опять отнимают у нас земли».

Взволнованному и возмущенному Давиду Кацарава и пришедшим вместе с ним активистам, которых становилось все больше и больше, полицейские запретили въезд в село. Ограничение коснулось и журналистов.

К тому времени СГБ Грузии, а вслед за ней и Миссия наблюдателей ЕСопровергли информацию о нахождении российских пограничников в селе Хурвалети, контролируемом грузинскими властями. Но активисты не хотели расходиться. Увидеть своими глазами, что происходит в Хурвалети, желали и журналисты.

Жительница села Людмила Салия продолжала настаивать, что видела российских военных.

"Я посмотрела и увидела их (российских пограничников) стоящих с растопыренными ногами, с автоматами и с масками на лицах. Они заняли новую территорию. Их было как минимум человек восемь. Они стояли перед вышкой, в саду Батонисашвили. Когда во второй раз я туда подошла, их уже там не было, кажется, их заставили отодвинуться обратно", - сказала она.

Грузинские же власти утверждают, что никаких новых попыток бодердизации зафиксировано не было.

"Никакого инцидента не было зафиксировано, так же как не зафиксированы и новые попытки бордеризации. Как видите, на месте патрулирует наблюдательная миссия ЕС, у нас с ними постоянная связь. Кроме того, хочу призвать всех воздержаться от любого действия или заявления, которые могут послужить провокацией и создать угрозу безопасности на месте", - заявил министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

Тем не менее активисты остаются у полицейского поста к въезду в Хурвалети, требуя разрешения проехать в село.

Как сообщает "Эхо Москвы" ситуация вокруг этих событий накаляется ещё и тем, что совсем недавно, 10 марта, 29-летний гражданин Грузии был задержан на так называемой границе с Абхазией. Уже через несколько часов так называемые "власти" Абхазии заявляют о гибели гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия. У него осталась жена и ребенок. Тело передали родственникам. Непризнанный режим заявил, что 29 летний гражданин Грузии, которого они задержали, покончил с собой в камере.

И за последние годы это уже не первый случай смертей грузинских граждан на территории Абхазии, вызывающих множество вопросов. В эти дни в Грузии проходят гражданские панихиды по 12 опознанным грузинам, которые пропали без вести еще в 90х, когда Россия выступила против Грузии в Абхазии.