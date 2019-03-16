Фотограф снял на севере редкое природное явление 16.03.2019, 19:05

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На снимке запечатлены так называемые солнечные столбы.

В Мурманской области в России фотограф Валентин Жиганов стал очевидцем довольно редкого природного явления, которое запечатлел на камеру. Снимок демонстрируют так называемые солнечные cтолбы над городом Апатиты, пишет korrespondent.net.

Он опубликовал фотографию на своей странице в Instagram. По словам фотографа, никогда ранее подобное ему увидеть не удавалось.

Солнечные столбы представляют собой вертикальные полосы света, которые отчетливо видны на снимке.