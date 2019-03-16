Юрист: Декрет о «тунеядцах» не имеет права на существование 8 16.03.2019, 19:24

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Власти в очередной раз нарушают конституционные права белорусов.

Вчера в суде Железнодорожного района Гомеля началось рассмотрение дела Марии Тарасенко против «тунеядской» комиссии. Гомельчанка заявила иск о возмещении морального вреда от деятельности так называемой «комиссии по содействию занятости» и чиновников из области и горисполкома. Мария Тарасенко оценила нанесенный ущерб в 1 тысячу белорусских рублей, передает «Радыё Рацыя».

- Они меня шантажируют тем, что будет коммуналка увеличена. Они не хотят признать, что это нарушает мое конституционное право на труд. И сам декрет о «тунеядцах», могу сказать не как юрист, а как гражданин, имеет много недосказанностей.

Интересы Марии Тарасенко в суде представляет правовой инспектор независимого профсоюза РЭП, юрист из Гомеля Леонид Судаленко.

- Здесь мы видим, что государственные чиновники приняли решение идти в ва-банк. Ну что же... Если ва-банк, так ва-банк. Если решение в понедельник будет не в нашу пользу, то мы с Марией Тарасенко пойдем в апелляционную инстанцию. Дойдем до Верховного суда, чтобы показывать, что этот декрет не имеет права на существование.

Решение по иску Марии Тарасенко будет озвучено 18 марта. В случае, если судья Железнодорожного суда Илья Свиридов откажет в требованиях истца, Мария Тарасенко намерена и дальше бороться за свои права.