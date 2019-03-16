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Задержанных в Минске российских журналистов отпустили

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  • 16.03.2019, 20:06
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Источник: baj.by

Их материалы проверят «на экстремизм».

Российских журналистов Павла Никулина и Яна Пoтарского милиционеры освободили без составления протоколов через три часа. В Советский РУВД приехали адвокаты, которых задержанным помогла найти Белорусская ассоциация журналистов, пишет сайт baj.by.

Однако милиция забрала презентационные материалы журналистов, чтобы проверить «на наличие экстремистского содержания».

В Минске в «Пресс-клубе Беларусь» должна была состояться открытая лекция о работе small media. В качестве спикеров были приглашены авторы российского альманаха moloko plus.

Однако в помещение «Пресс-клуба» пришли сотрудники милиции и забрали координаторов проекта moloko plus Павла Никулина и Яна Патарского. Причину задержания сотрудники милиции называть отказались.

Moloko plus - некоммерческий альманах, посвященный проблемам насилия. По словам редакции, над ним работают профессиональные журналисты, которые устали от цензуры в российских федеральных СМИ.

На лекции в Минске редакция планировала рассказать, как собрать деньги на свой проект, организовать работу в горизонтальной редакции и справиться с юридическими, этическими и экономическими проблемами, а также о том, почему делать small media - классно.


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