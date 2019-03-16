В Польше проходит акция «Выходные за полцены» 16.03.2019, 20:11

В эти выходные отдельные польские музеи, театры и рестораны предлагают свои услуги за полцены.

В 6-й по счету акции «Выходные за полцены» принимают участие почти 900 компаний и заведений, пишет «Радио Польша».

«Специальное предложение для своих посетителей подготовил, в частности, Королевский замок в Варшаве», - говорит его пресс-секретарь Изабелла Витковская.

«Мы предлагаем скидку на вход на экспозицию «Знаки свободы» об истории польской национальной идентичности. Это означает, что нормальный билет будет стоит 10 злотых, а льготный – 5. «Знаки свободы» – это самая большая выставка в истории Королевского замка, которая охватывает порядка 500 экспонатов в 30 залах», - отметила Изабелла Витковская.

Акция «Выходные за полцены» призвана продвигать Польшу как туристическое направление в не популярные для туристов сезоны.