В районе аэропорта Минск-1 нашли авиабомбу 3 16.03.2019, 21:01

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Фото: mvd.gov.by

На место выезжали саперы.

Сегодня в милицию поступил сигнал о том, что во время выполнения строительных работ в районе аэропорта Минск-1 была обнаружена авиабомба. Ее извлек из земли экскаватор. На место выезжала саперно-пиротехническая группа, пишет onliner.by.

«Около 11:20 в дежурную службу войсковой части 5448 от дежурного по МЧС поступил сигнал об обнаружении авиационной бомбы на строительной площадке по улице Аэродромной. При проведении работ экскаватор извлек ее из земли. На место прибыли наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа Октябрьского РУВД г. Минска, которые оцепили район и эвакуировали строителей», — сообщает МВД.

Фото: mvd.gov.by

«Саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск МВД установила, что это фугасная авиационная бомба советского производства калибром 100 кг со взрывателем ФАБ-100. Саперы произвели осмотр прилегающей территории, в ходе которого других взрывоопасных предметов обнаружено не было, а авиабомба была погружена в спецавтомобиль. В сопровождении экипажа ГАИ ее транспортировали за пределы Минска на подрывную площадку для уничтожения», — говорится на сайте МВД.