закрыть
16 марта 2019, суббота, 20:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Умерла российская певица Юлия Началова

  • 16.03.2019, 20:26
  • 1,482
Юлия Началова
Фото: kapital-rus.ru

Перед этим она перенесла плановую операцию на ноге.

В Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева в Instagram, пишет «Униан».

Ранее Исаева рассказала российским СМИ, что певица перенесла плановую операцию на ноге и находится в состоянии искусственной комы.

13 марта российская певица Юлия Началова попала в реанимацию после резкого повышения уровня сахара в крови и обострения хронического заболевания - подагры.

В 1997 году вышел сингл Юлии Началовой «Герой не моего романа».


популярное за неделю

Мнение

Интенсивное верчение головой и здоровье
Интенсивное верчение головой и здоровье Валерий Карбалевич
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси Андрей Санников
Бренд и тренд
Бренд и тренд Ирина Халип
Весенние танцы в кремлевской ловушке
Весенние танцы в кремлевской ловушке Владимир Халип