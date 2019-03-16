Как белорусам отдохнуть в Вене, потратив на все не больше €100 7 16.03.2019, 20:46

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Несколько полезных советов по организации путешествия.

Устав пополнять профит турагенств, я решилась на эксперимент и сама организовала свой отпуск. Место отдыха выбирала по критерию «дешевый перелет», пишет Елена Тимощук для «Брестской газеты».

Варшава – Вена – Варшава – за 35$

Венгерская лоукост-компания Wizz Air предлагала перелет Варшава – Вена – Варшава всего за 35$. Эта цена и сыграла ключевую роль в выборе направления и места для трехдневного отдыха.

Но наивничать с лоукостами не стоит, так как каждая дополнительная опция стоит зачастую больше, чем сама базовая плата за перелет. В самолетах Wizz Air вам даже не подадут стакан воды бесплатно.

Так если вы хотите лететь бюджетно, то регистрацию на рейс нужно проходить онлайн, можно даже через мобильное приложение. Выбор места в самолете – за дополнительную плату. Поэтому если тратиться не хотите, то компания сама выберет вам место за двое суток до вылета.

Багаж, естественно, тоже платный, причем, чем больше сумка, тем выше цена. Сэкономить получится только в случае, если вы путешествуете налегке, с сумкой 40х30х20. За нее платить не нужно.

Настоящим открытием для меня стало прохождение регистрации на рейс онлайн. Если вы ее «прошляпите», то за check-in в аэропорту попросят 50 евро. Посадочный талон при онлайн регистрации вам предоставляется в электронном виде, и по нему можно проходить в санитарную зону аэропорта, даже не распечатывая, просто приложив код на телефоне к датчику на турникете.

Фото: konkurent.in.ua

Под девизом «эконом»

Поскольку отпуск проходил под девизом «эконом», то я с присущей мне белорусской бережливостью подошла тщательно не только к выбору билетов, но и к поиску жилья. Мой приятель Слава, моряк и большой авантюрист, никогда не останавливается в отелях, предпочитая бесплатное жилье через сайт CouchSurfing.

Это гостевая социальная сеть, участники которой предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные поездки. На скорую руку я создала аккаунт и принялась писать сразу нескольким жителям австрийской столицы, чтоб уж наверняка…

Осторожные и недоверчивые австрийцы писали, что «их не будет», «к ним приедут», «они не могут» и так далее. Наконец один из жителей Вены по имени Дэниел согласился, и мы обменялись телефонами, зафрендились в ФБ.

Если возвращаться к дорожным расходам, то билеты до аэропорта Шопена в Варшаве я брала через польский сайт. Совсем необязательно обращаться к популярным Ecoline. Пинский автобусный парк просил за билет от Бреста до Варшавы-Западной (Заходней) всего 19 рублей. Бронировать билеты на автобус по доступным ценам можно через популярный ныне dworzecpline.pl.

По прилету в аэропорт в Вена-Швехат я решила времени не терять и сразу отправилась в галерею Belvedere. Есть много вариантов как до нее добраться. Они отличаются по скорости и цене. Я выбрала самый доступный по стоимости – автобус Blaguss всего за 3 евро.

Бельведер

Фото: foto-travel.livejournal.com

Галерея делится на Нижний и Верхний Бельведер. Upper Belvedere показался мне более значительным – вход 16 евро. На Нижний, включающий императорские конюшни и прочие мало интересные для меня вещи, я тратиться не стала.

Вдоволь насладившись искусством, я наконец вспомнила о мирском и обратилась к местной фрау за рекомендацией, где пообедать. Мне посоветовали ресторан Salm Brau неподалеку от галереи. По местным меркам цены там приемлемые, по белорусским – нет. Судите сами: венские сосиски и пиалка супа обошлись мне в 9 евро.

Встреча с Дэниелом была назначена на 7 вечера у станции метро Neubaugasse. В жизни австриец показался еще более симпатичным. Квартплата за венскую двушку обходится Дэниелу в 1 200 евро в месяц. Мне была выделена большая комната с тахтой и плазмой. Вручены тапочки, полотенце и сказали feel free на кухне.

Так венское гостеприимство позволило мне сэкономить на завтраках: эспрессо я пила из кофемашины, а сэндвичи к завтраку- по 2 евро каждый – брала в супермаркете.

Уровень жизни в Австрии очень высокий. Как отмечают сами жители, «лучше только в Швейцарии».

Кэш налогом не облагается

Второй и предпоследний день путешествия я провела в самом сердце города- на Ringstraße. Оговорюсь сразу, людям с нашим кошельком там можно только смотреть: бутылочка воды стоит 2,5 евро. Поэтому обедала я в тихом ресторане ближе к окраине. Невероятных размеров шницель и миска картофельного салата могут насытить даже борца сумо. Ланч обошелся в 6,50 евро, часть несъеденного унесла с собой.

Пришло время обратного рейса. Был выбор доезда до аэропорта между скоростной электричкой CAT за 11 евро и автобусом Vienna Airport Lines за 8 евро. Я выбрала более бюджетный вариант. Сэкономленные 3 евро потратила на миску супа в аэропорту.

Резюмируя трехдневное приключение, должна отметить, что эксперимент можно считать удачным. Отдых в отеле, конечно же, более стабилен и предсказуем. Но мой новый опыт позволил глубже окунуться в местную среду, прочувствовать ее изнутри, узнать, как австрийцы живут, организовывают свой быт, проводят досуг.