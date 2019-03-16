«Желтые жилеты» протестуют 18-ые выходные подряд 16.03.2019, 20:51

Акция проходит на Елисейских полях в Париже.

Очередная, 18-ая по счету, акция протеста "желтых жилетов" в Париже сопровождалась в субботу, 16 марта, вспышками насилия. Как передает радиостанция Europe 1, порядка 82 человек арестованы, еще около 11 получили легкие ранения, пишет "Немецкая волна".

С самого утра митингующие начали стекаться к площади Шарля де Голля и Триумфальной арке близ Елисейских полей.

Протестующие съехались из разных районов Франции, многие специально для участия в акции прибыли на выходные в Париж. Часть демонстрантов принесла с собой светоотражающие жилеты, другие облачились в темные куртки с капюшонами и маски.

Акция протеста вскоре переросла в столкновения с полицией. Правоохранительные органы использовали водометы и слезоточивый газ для разгона толпы. Как видно на транслируемых с места событий кадрах телеканала BFMTV, часть демонстрантов попыталась перевернуть фургон Национальной жандармерии, еще несколько групп принялись возводить баррикады.

Погромы магазинов и ресторанов

Спустя несколько часов правонарушители начали громить витрины магазинов известных марок - Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, а также рестораны, включая одно из самых известных гастрономических заведений Парижа - Le Fouquet's. Кроме того, полностью выгорело несколько газетных киосков и автомобилей.

По последним данным, огонь перекинулся с фундамента одного из зданий, где располагался банк, на верхний, жилой, этаж. В ходе экстренной операции спасатели эвакуировали из одной из квартир мать с ребенком.

Протесты движения "желтых жилетов", которые вспыхнули во Франции в ноябре 2018 года и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и актами вандализма.

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.