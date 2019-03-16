Стрелку из Новой Зеландии предъявили обвинение 16.03.2019, 21:29

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Его двое сообщников задержаны.

Главный подозреваемый по делу об убийстве 49 человек в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче в субботу был доставлен в окружной суд, сообщает «Голос Америки».

Брентон Таррант, 28-летний гражданин Австралии, называющий себя «белым националистом», появился в окружном суде Крайстчерча в сопровождении двух вооруженных полицейских. Судья предъявил Тарранту обвинение в убийстве.

После того, как подозреваемого вывели из зала суда, судья сказал, что Тарранту вскоре предъявят еще ряд обвинений.

Двое предполагаемых сообщников австралийца также арестованы. Полиция сейчас выясняет, какую роль они могли играть в организации нападений.

Во время пресс-конференции, состоявшейся в субботу утром, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сказала, что полиция пресекла действия Тарранта в момент его задержания. «Он намеревался продолжить свою атаку», - подчеркнула Ардерн.

Она назвала массовую стрельбу «невиданным актом насилия» и заявила о необходимости внесения изменений в местное законодательство об обороте огнестрельного оружия. По словам Ардерн, у стрелка было при себе пять видов оружия, в том числе, две полуавтоматические винтовки. Все оружие Таррант приобрел легально.

Как добавила премьер-министр, ни стрелок, ни его предполагаемые сообщники не числились в списках потенциальных террористов в Новой Зеландии и Австралии.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал Тарранта «экстремистом и ультраправым террористом».

Атаки были проведены во время пятничной молитвы, когда в мечетях находились сотни верующих. По данным властей, в мечети Аль-Нур погиб 41 человек. Еще семь человек были убиты в мечети Линвуд, расположенной в 10 минутах езды от Аль-Нур. 48 человек, включая нескольких детей, получили огнестрельные ранения.

Во время проведения атак стрелок вел прямую трансляцию в «Фейсбуке». Он также опубликовал в соцсетях 74-страничный националистический манифест, в котором осудил мусульман и назвал иммигрантов «захватчиками».

В манифесте также говорится, что Таррант решил провести атаку в Новой Зеландии, чтобы показать, что ни одно место в мире нельзя считать безопасным.