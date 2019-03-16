В Слониме добиваются переименования площади Ленина 1 16.03.2019, 21:43

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Жители Слонима подчеркивают, что вождь никакого отношения к городу не имеет.

Жители Слонима начали сбор подписей за переименование площади Ленина в Театральную. Инициаторы говорят, что «вождь мировой революции» никакого отношения к Слониму не имеет — и было бы логично внести в топонимику города изменения, пишет «Газета Слонимская».

— Задача собрать много подписей не стоит. Несколько лет назад на главной площади города появился театр, поэтому логично было бы, чтобы площадь называлась Театральной. Название площади будет своеобразной рекламой театру, а сама площадь одной из визиток Слонима, как исторического и культурного центра Западной Беларуси, — говорит один из инициаторов сбора подписей Алесь Масюк.

Свое обращение жители города планируют отправить в Слонимский райисполком и Слонимский районный «совет депутатов». Они просят в ближайшее время на заседании районной топонимической комиссии рассмотреть их обращение.

Площадь, которая носит имя Ленина, имеет исторические корни. Когда-то она называлась Торговой. Именно здесь к Дню белорусской письменности планируют поставить памятник старосте города Льву Сапеге. Именно при нем Слоним стал по-настоящему театральным: местные артисты славились далеко за пределами города.

— Мы думаем, что для переименования площади не нужны большие средства. Тем более что есть положительный опыт. В Слониме уже переименовали Горького в площадь Льва Сапеги, улицу Энгельса в улицу Оперную, вернули старое название улицы Ружанской, — говорит Алесь Масюк.

Слонимчане планируют в ближайшее время отправить местным властям свое обращение и собранные подписи.