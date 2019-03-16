Илон Маск против батутов Александр Кушнарь, newsader.info

16.03.2019, 22:08

Санкционная политика Вашингтона против Москвы отлично работает.

Запуск пилотируемой версии космического корабля Dragon к МКС – пока что в тестовом режиме без экипажа – является прямым следствием санкционной политики Вашингтона против Москвы. Россия могла бы и далее получать сотни миллионов долларов в год за то, что сдает американцам в аренду детище советской научно-технологической отрасли – аппарат "Союз". Условный Рогозин мог бы и далее рассказывать о незаменимости российской инженерии в деле освоения космоса, поддерживая тем самым иллюзию престижа страны, не способной позаботиться о стариках, детях, да и о гражданах в целом. Рынок пилотируемых запусков и далее мог бы оставаться одной из немногих отраслей, где родина "первого космонавта" остается не просто конкурентоспособным, а именно эксклюзивным поставщиком услуг.

Теперь – исключительно из-за масштабной российской агрессии против цивилизованного человечества – всему этому не бывать. "Незаменимые" российские двигатели РД-180 скоро будут заменены на американские BE-4 Джефа Безоса, а вместо "Союзов", один из которых недавно потерпел аварию, на орбиту с астронавтами на борту полетят корабли Dragon и Starliner компаний SpaceX и Boeing.

Удивительно, насколько американское государство эффективно в достижении поставленных стратегических целей: миссия, направленная на тотальный отказ от услуг враждебной страны в космосе, подошла к финальной стадии за какие-то несколько лет с момента начала ее реализации. Пока SpaceX постепенно вытесняла – и в итоге практически полностью вытеснила – Роскосмос с рынка космических запусков, "кадровая" находка Путина по имени Рогозин предлагал американцам "летать на батутах" и выдавал один за другим "прожекты" освоения Солнечной системы, попутно вовлекая Россию в скандалы с "просверленными американцами дырами" на кораблях "Союз". Теперь, когда на "батуте" оказался сам Рогозин, российские функционеры Роскосмоса решили поучить главу SpaceX Илона Маска техническим нюансам, объясняя ему, почему он как "неспециалист" не может утверждать, что его двигатель недавно побил рекорд РД-180. Это рассказывают лидеру космической гонки представители государственной отрасли, у которой ракеты с десятками спутников на борту чаще необходимого падают в океан из-за ошибок персонала и аппаратуры.

Недавно отдельно взятую российскую военизированную структуру – "фабрику троллей" Пригожина – американцы отключили от Интернета. Теперь Россию отключают от космоса. Завтра, если понадобится, опасную для окружающего мира страну отключат от банковской системы. На очереди – отключение России от нефтяных потоков: сланцевая революция вкупе с рынком электромобилей рано или поздно поставит Кремль на грань банкротства.

Всего этого Москва "добилась" собственными усилиями: пока Запад развивает здравоохранение и экологию, российское государство занимается выращиванием убийц, отправляющихся устраивать кровавые бани за рубежом. В то время как московские полицейские выносят "бревном" женщину с марша матерей, японским медикам удается спасти младенца, родившегося с весом менее 300 грамм. Пока через всю Россию тянется "караван смерти" с трофеями военных преступлений в Сирии, австралийские медики устанавливают пациентке напечатанную на 3D-принтере челюсть. По запросу "российские больницы" в Google в первых десятках идут заголовки в духе "Попади в ад при жизни", а в списках лучших больниц мира – ни одной российской. Эту проблему – проблему победы производства смерти над производством жизни – понимает даже Путин, который рассказывает своему ручному парламенту о социально-экономической катастрофе. И тут же – следуя шизофренической логике тирана – анонсирует очередную бессмысленную военную разработку, в то время как Израиль громит современные российские ПВО в Сирии.

В тот день, когда российская цивилизация неизбежно погибнет, а русский язык, аннексированный Роскомнадзором и Сергеем Лавровым, окончательно утратит статус культурного достояния мира, далеким потомкам нынешних россиян – если только они еще будут способны к этому – придется погрузиться в текущий исторический период, чтобы понять, каким образом целый народ позволил уничтожить себя горстке социопатов и лишить страну всего – науки, закона, человеколюбия и достоинства.

Александр Кушнарь, newsader.info