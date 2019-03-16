Топ-6 идей для путешествия по Беларуси в марте 16.03.2019, 22:18

Фото: planetabelarus.by

Можно посетить места, где сражался Тадеуш Костюшко.

Для тех, кому нужен оперативный повод, чтобы отправиться в путешествие по родной стране, сайт planetabelarus.by нашел точки на карте Беларуси, в истории которых знаменательные даты связаны с первым весенним месяцем.

ЧАСОВНЯ-ПИРАМИДА И МУЗЕЙ ИЗВЕСТНОГО МАСТЕРА ЭПИГРАММ

Туристы, как правило, объезжают стороной Узду — небольшой городок с 10-тысячным населением. И зря. Именно здесь находится несколько уникальных для Беларуси объектов.

К примеру, часовня-усыпальница рода Завишей на католическом кладбище, напоминающая египетскую пирамиду.

Она была построена в 1800 году, на нижнем уровне усыпальницы – склеп, а на верхнем – потайная комнатка для молитв.

У Завишей заслуг перед городом достаточно: один из шляхтичей этого рода финансировал в 1798 году постройку главной достопримечательности города – деревянный Крестовоздвиженский костел, в котором крестили в 1843 году Доминика Луцевича – отца знаменитого белорусского поэта Янки Купалы.

Узда известна с 1450 года как усадьба шляхтича Корсака. В скором времени она разрослась и стала деревней, потом местечком, нередко менявшим своих владельцев.

В XVI веке здесь жили шляхтичи братья Кавечинские, которые приютили знаменитого белорусского просветителя Сымона Будного. Здесь он допечатывал последние страницы своей «Библии», которую теперь так и называют «Несвижско-Узденская».

По проекту Кавечинских в городе на реке Уздянке был построен порт – через него шла бойкая торговля, так как здесь проживало много татар, занимавшихся кожевенными ремеслами.

Сегодня в городе есть своя Красная площадь, улица со старинными домами и православная церковь Святых Петра и Павла, построенная в начале XX века.

Фото: planetabelarus.by

При Узденской средней школе №»2 имени Кондрата Крапивы (настоящее имя Кондрат Атрахович) более 20 лет действует музей писателя, родившегося в деревне Низок (сейчас Узденский район) 5 марта 1896 года Первое образование он получил в церковноприходской школе. Потом учился в Узденском народном училище, городском училище в Столбцах, городском училище в Койданово (сегодня – Дзержинск). В 1913 году экстерном сдал экзамены на звание народного учителя. А уже через год, всего в 18 лет, начал работать учителем в деревне Мнишаны (Минская обл.).

После окончания войны в 1945-1947 году работал редактором журнала «Вожык».

Стихи Кондрат Крапива начал писать еще в училище в Койданово. Точнее, тогда это были эпиграммы на его близких и знакомых. Он умел метко подмечать все недостатки и особенности людей. Эпиграммы он продолжал писать на протяжении всей своей жизни. Многие из них были посвящены и его коллегам по писательскому цеху.

Одна из самых известных пьес Кондрата Крапивы — «Хто смяецца апошнім».

«НОВАЯ ЧЕНСТОХОВА» ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ И ТУРИСТОВ

В марте 1613 года король Речи Посполитой Жигимонт III Ваза присвоил статус местечка Жировичам.

По преданию, в 1470 году в этих местах случилось мистическое событие – явление на дикой груше чудотворного образа Божией Матери. На месте его обретения шляхтич Александр Солтан построил деревянную церковь, сгоревшую в 1520 году.

Вскоре казавшаяся уничтоженной икона снова явилась людям – теперь в руках Богоматери, сидевшей неподалеку от пепелища. Святыню поместили в новый храм, вокруг которого впоследствии и возник Жировичский монастырь. Его существование впервые документально зафиксировано в 1587 году — актом, свидетельствующим, что один из братьев Солтанов продал другому брату часть имения. Число желающих помолиться перед чудотворным образом постоянно росло — развивался и сам монастырь.

В 1609 году обитель на 220 лет перешла к униатам.

Став одним из крупнейших духовных центров Речи Посполитой, Жировичский монастырь в пору своего расцвета снискал славу «новой Ченстоховы». Монархи и влиятельные аристократы преподносили обители дорогие подарки, делали крупные пожертвования и вклады.

В 1644 году Жировичи получили статус города, через 8 лет городу было дано Магдебургское право. В 1655 году во время Кровавого потопа казаки сожгли Жировичи и монастырь.

В XVII-XVIII веках в Жировичах были построены Успенский собор, Явленская (Рождества Богородицы) церковь, Крестовоздвиженская церковь. В некотором отдалении строится деревянная церковь Святого Георгия.

В Первую мировую войну имущество и архив монастыря были вывезены в Россию, а икона Божией Матери Жировичской оказалась в Покровском соборе (храме Василия Блаженного) в Москве. Лишь в начале 1920-х годов святыня вернулась в родную обитель.

Сейчас в Жировичах действуют: Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь, Минская духовная семинария и Академия, регентское училище.

Фото: planetabelarus.by

Теперь это не только религиозный центр, но и место, которое охотно посещают туристы как в составе групп, так и индивидуально.

РАТУША КАК СИМВОЛ САМОУПРАВЛЕНИЯ И СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

В Витебске туристам обычно показывают виды с Успенской горы, угощают вафлями «Витьба» и удивляют летним амфитеатром. Но сами жители считают символом родного города Ратушу.

Фото: planetabelarus.by

Она была построена для заседаний органа самоуправления — магистрата после того, как 17 марта 1597 король Польши и Швеции, великий князь литовский Жигимонт III Ваза даровал городу Магдебургское право. Это освобождало горожан от феодальных повинностей, от суда и власти воевод, старост и других государственных служебных особ.

Ратуша стала символом самоуправления в городе. Магистрат определял день для ежегодной обязательной ярмарки, все налоги шли на развитие Витебска, имелась собственная таможня. Введение Магдебургского права способствовало экономическому, политическому и социальному развитию города.

Когда в 1623 году за участие горожан в восстании, во время которого был убит униатский епископ Иосафат Кунцевич, польские власти лишили город Магдебургского права, ратуша была разрушена, а колокол переплавлен. Восстановили ее в 1644 году, в 1883-м на здании впервые появились часы.

Теперь здание ратуши представляет собой смесь архитектурных стилей: башня построена в стиле виленского барокко, а главный корпус имеет черты классицизма. С 1924 года здесь размещается краеведческий музей, где рассказывают о богатом историческом прошлом города.

А в теплое время года — с апреля по сентябрь — Витебский областной краеведческий музей организует подъем на башню ратуши, чтобы увидеть весь Витебск сразу.

Такое развлечение хорошо подходит любителям приключений: забраться на высоту около 40 метров нелегко, идти придется крутыми узкими лестницами, где иногда даже страшно посмотреть вниз.

Зато сверху открывается впечатляющий вид на центр города, купола Воскресенской церкви и Успенский собор, крыши старых домиков. Это замечательная панорама для самых запоминающихся фотографий. Посетить обзорную площадку на ратуше можно одному или группой до 10 человек за один раз.

В ГОСТИ К АВТОРУ «ДУДКІ БЕЛАРУСКАЙ»

21 марта 1840 года появился на свет основатель критического реализма в белорусской литературе Франтишек Богушевич. Родился он в фольварке Свираны. Но потом семья переехала в деревню Кушляны, неподалеку от Сморгони. Род Богушевичей приобрел ее еще в 1749 году.

Фото: planetabelarus.by

В этом месте прошли детские и юношеские годы автора «Дудкі беларускай» і «Смыка беларускага», который мечтал о том, чтобы разбудить национальное самосознание белорусов.

Целеустремленный юноша сумел поступить в Петербургский университет на физико-математический факультет и начать бесплатное обучение благодаря написанному на имя ректора заявлению, в котором говорилось о бедности семьи, отсутствии дохода и горячей тяге к знаниям. На факультет его приняли, однако радость Франциска Богушевича была недолгой — уже в ноябре того же года, не отучившись и семестра, он был отчислен за участие в студенческих беспорядках.

В январе 1863 года он стал участником шляхетского восстания, организаторы которого требовали восстановления Речи Посполитой в границах 1772 года. Основная часть восстания была подавлена за год, но отдельные участники действовали до 1865 года. После этих событий Богушевич оказался в опасности и был вынужден скрываться. Его друг, известный ученый Ян Карлович, переправил поэта в Нежин, и следующие два десятка лет прошли вдали от родины.

Последние годы жизни Богушевич провел в Кушлянах, где и умер в апреле 1900 года, а похоронен был в деревне Жупраны Ошмянского района. Его близкий друг, прогрессивная польская писательница Элиза Ожешко писала, узнав о смерти поэта: «Память умершего Франтишка Богушевича чту глубоко и весть о его смерти приняла с сердечной слезой. Был он одним из благороднейших людей, служивших нашей земле, а для меня лично — одним из очень немногочисленных друзей. Воспоминания о нем для меня дороги и печальны».

В последние годы Франтишек активно занимался перестройкой усадьбы.

Сегодня в шляхетском доме обновлены интерьеры того времени. Там же можно больше узнать о биографии родоначальника белорусской литературы.

Усадьба Кушляны, расположена на пригорке, в очень живописном месте. С тех времен, когда здесь жил поэт, остались нетронутыми беседка, старый парк, каменная хозпостройка и каштановая аллея. Аллея примечательна тем, что большинство деревьев в ней посажены руками самого Богушевича.

Фото: planetabelarus.by

Неподалеку от усадьбы находится мистическое место – Лысая гора, на которой, по легенде, раньше размещалось языческое капище.

ПО МЕСТАМ, ГДЕ СРАЖАЛИСЬ ПОВСТАНЦЫ

24 марта 1794 года началось освободительное восстание под руководством Тадеуша Костюшко. Продолжалось оно всего несколько месяцев и закончилось полным разгромом повстанцев. В этот мартовский день Тадеуш Костюшко озвучил в Кракове «Акт восстания». В документе определялись цели борьбы: отстоять суверенность Речи Посполитой, восстановить территорию в границах 1772 года и вернуть Конституцию от 3 мая 1791 года. Ученые считают, что за период с апреля по сентябрь в восстании в Беларуси приняло участие около 25 тысяч человек, из которых почти треть составляли крестьяне. Довольно быстро повстанцы смогли захватить власть в ряде городов, в том числе в Новогрудке, Бресте и Гродно. Сражения проходили и на Минщине.

Так что пытливый путешественник, которому небезразличны эти исторические события, может заранее наметить места, куда бы он хотел поехать в связи с этой знаменательной датой.

Фото: planetabelarus.by

КАК САПЕГИ ВСТРЕЧАЮТ ГОСТЕЙ

27 марта отмечается Международный День театра и провести его можно в Ружанах, где во дворце князей Сапег располагался один из старейших театров Беларуси. Здесь были балетная группа и оркестр.

Городской поселок Ружаны (первое упоминание относится к 1552 году) хорошо известен как в Беларуси, так и за ее пределами. Туристов, и не только отечественных, привлекают величественные руины дворцового комплекса – одной из крупнейших магнатских резиденций XVII – XVIII веков в Беларуси. Здесь принимали таких именитых гостей, как короли Речи Посполитой высокопоставленных кавалеров и дам. Сегодня восстановлены въездная брама и два флигеля.

В планах – реставрация Восточного корпуса, где планируется воссоздать театр.

Для туристов здесь уже и сейчас проводят театрализованное представление «Сапеги встречают гостей».

С прошлого года во дворце появилась новая услуга — церемония бракосочетания с участием четы Сапег. Эта аттракция пользуется спросом, как и квест-игра «Скарбы рода Сапег».

В прошлом году дворец посетило более 16 тысяч туристов и экскурсантов, если судить по количеству проданных билетов. Но это не совсем точная цифра, так как ворота комплекса распахнуты, и многие гости не посещают музей, а просто гуляют и утраивают фотосессии на фоне живописных развалин.

Впрочем, и кроме дворца в Ружанах есть на что посмотреть: это и Петропавловская церковь, и костел Святой Троицы, и каплица Святого Казимира, и синагога , и сквер деревянных скульптур, и озеро Паперня, и жилой корпус монастыря базилиан.