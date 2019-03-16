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Вторая в Европе: Сколько в Украине залежей газа

  • 16.03.2019, 22:51
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Украина входит в число лидеров по объемам залежей газа в Европе.

Украина на конец 2017 года имела 1,1 трлн кубометров запасов газа, что делает ее второй после Норвегии в Европе по объемам залежей голубого топлива. Об этом говорится в отчете BP Statistical Review of World Energy, пишет liga.net.

В первую тройку рейтинга вошли: Норвегия, которая по оценкам аналитиков имеет 1,7 трлн кубометров газа, Украина (1,1 трлн) и Нидерланды (0,7 трлн).

Самые большие запасы газа в мире имеют Россия (35 трлн кубов), Иран (33,2 трлн), Катар (24,9 трлн) и Туркменистан (19,5 трлн).

Запасы газа по странам (таблица - BP Statistical review of world energy)
Потребление газа на душу населения

По оценкам НАК Нафтогаз Украины и Министерства энергетики и угольной промышленности объемы голубого топлива в Украине составляют 0,6 трлн кубометров.

При этом Нафтогаз включает в расчеты только данные по своим компаниям без учета частных добытчиков.

Разница в цифрах объясняется разными методиками оценки. Кроме того, объемы разведочного бурения растут, и методология оценки запасов месторождений меняется. Поэтому переоценка запасов газа - постоянный процесс для всех стран, отмечает издание.


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