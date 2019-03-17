Центр перемещений во времени 3 17.03.2019, 8:21

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Виктор Шендерович

Отродясь такого не было, и вот опять.

И снова я вынужден начинать с бессмертной цитаты из Виктора Степановича Черномырдина: «Отродясь такого не было, и вот опять».

Петербургский зал «Лендок» отменил мое выступление, назначенное на 26 марта с.г.

Внезапно, меньше чем за две недели до концерта, у администрации «Лендока» обнаружились неотменяемые обязательства перед какими-то другими партнерами; огорчать этих партнеров было никак нельзя, и администрация расторгла договор с организаторами моего концерта.

Вот что имею сказать по этому поводу.

Десять лет назад, по аналогичному случаю в отдел культуры звонила, из Смольного, лично Валентина Ивановна Матвиенко — и в Театре эстрады имени, что смешно, Арк. Райкина (где должен был состояться мой вечер) тут же случился капитальный ремонт… Тот случай был не первым и не последним в череде аналогичных отмен, с самыми дурацкими отмазками, от Москвы до самых до окраин…

Но с некоторых пор мои литературные вечера проходят даже в Москве — без прорыва труб, аварийных потолков и гаснущего электричества. И показываю я на них иногда отрывки из программы «Куклы». И даже (о ужас) с куклой Путина! И целых четыреста человек это видят, и режим держится, не падает покамест.

Из Питера полечу на выступление в Архангельск, летом планирую Ростов-на-Дону…

Уже можно, представляете?

Почему вдруг стало можно, понятия не имею. (Собственно, тут есть всего две версии: одна лестная для моего самолюбия, другая — не очень, но это уже другая тема.) По факту — мои афишные концерты сегодня ничем не угрожают их организаторам. Уже можно!

Если не мочиться в собственные штаны, то — можно.

Если же вам самим приятнее в мокрых штанах, это другое дело, — но тогда вам лучше держаться подальше от публики, потому что не всем нравится этот запах. Путин напугал вас в детстве, понимаем и сочувствуем, но это не основание выходить к людям в таком виде. Стыдно, правда же.

Прощай, «Лендок». Мое выступление в Питере состоится в назначенный день, но на другой площадке.

Это новое место называется дивно: Центр перемещений во времени «KOD». Правда, находится по адресу: улица Комсомола, 2.

Я умру такое выдумывать — это жизнь!

Виктор Шендерович, Эхо Москвы