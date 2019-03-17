Соболенко выиграла парный титул на турнире в Индиан-Уэллсе 17.03.2019, 8:23

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Арин Соболенко

Белоруска вместе с бельгийкой Элизе Мертенс взяли верх над дуэтом, посеянным на турнире под 1-м номером.

Белоруска Арина Соболенко выиграла парный титул на турнире WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов, сообщает Белоруска вместе с бельгийкой tut.by.

В финальном матче Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс за 62 минуты в двух сетах взяли верх над дуэтом Барбора Крейчикова/Катерина Синякова, посеянным на турнире под 1-м номером — 6:3, 6:2.

Соболенко/Мертенс — Крейчикова/Синякова — 6:3, 6:2

Эйсы: 3−0.

Двойные ошибки: 4−2.

Попадание первой подачи: 61% — 69%.

Выигрыш первой подачи: 77% (23 из 30) — 41% (27 из 47).

Выигрыш второй подачи: 53% (10 из 19) — 54% (7 из 13).

Реализация брейк-пойнтов: 100% (4 из 4) — 14% (1 из 7).

Все выигранные очки: 62% (56 из 91) − 38% (35 из 91).

Несмотря на неудачное начало Соболенко на подаче, когда она допустила 4 двойные ошибки, белорусско-бельгийский дуэт после счета 3:3 выиграл последние 3 гейма в первом сете, а также сделал рывок со счета 2:2, взяв 4 гейма подряд во второй партии, оформив уверенную общую победу.

Для Соболенко и Мертенс это был всего второй совместный турнир и первый совместный титул. Они взяли реванш у действующих победительниц «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» Крейчиковой и Синяковой, которым уступили в январе в 3-м круге на Australian Open. И то поражение остается для белоруски и бельгийки единственным за время их сотрудничества, которое насчитывает 8 матчей.

Ранее в 1/16 финала Соболенко и Мертенс обыграли имевшую на турнире 2-й номер посева пару Тимеа Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:7 (4:7), 10:8, затем в 1/8 финала победили интернациональный дуэт Ракель Атаво (США)/Катарина Среботник (Словения) — 5:7, 6:3, 11:9, в четвертьфинале взяли верх над дуэтом из США Кейтлин Кристиан/Эйжа Мухаммад — 6:1, 6:3, а в полуфинале оказались сильнее Габриэлы Дабровски из Канады и китаянки Сюй Ифань — 6:2, 7:6 (7:5). Эта пара соперниц имела на турнире 5-й номер посева.

Теперь две звезды одиночного разряда, Соболенко и Мертенс, планируют сыграть вместе на следующей неделе и на таком же крупном турнире в Майами.

В одиночном разряде Арина Соболенко (№ 9 WTA) выбыла в 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе, уступив 8-й ракетке мира Ангелике Кербер.