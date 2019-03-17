В Словакии определились участники второго тура президентских выборов 17.03.2019, 8:47

На первом этапе голосования ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой более 50% избирателей.

В Словакии пройдет второй тур выборов президента. Участие в нем примут адвокат и общественный деятель Зузана Чапутова и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. Первая, согласно данным местного статистического управления, после обработки 99,76% протоколов набирает 40,54% голосов. Ее основной соперник Шефчович в свою очередь заручается поддержкой 18,66% избирателей. Данные местной ЦИК в онлайн-режиме обновляются на сайте издания Dennik N, сообщает РБК.

Третье место, согласно им, занимает бывший глава Верховного суда Штефан Гарабин (14,35%). Четверку лидеров замыкает глава крайне правой словацкой партии Мариан Котлеба (10,4%). Остальные кандидаты не смогли преодолеть 10-процентный рубеж, всего в выборах участвовало 13 политиков (действующий президент республики Андрей Киска в этот раз не баллотировался).

Однако набрать более 50% по результатам голосования ни одному из них так и не удалось. В связи с этим, согласно словацкому законодательству, в стране через две недели, 30 марта, должен состояться второй тур выборов.

Одна из его участниц — либерал Зузана Чапутова известна общественности своим участием в закрытии незаконной свалки в винодельческом регионе Словакии, отмечает Reuters. Ее популярность на политической арене агентство связывает с волной антиправительственных митингов, которые прокатились по республике после убийства в прошлом году журналиста-расследователя Яна Куцяка.

Результаты субботнего голосования являются «показателем того, что люди хотят перемен», сказала после объявления предварительных итогов выборов журналистам сама Чапутова. Поддержка, которую ей оказали местные жители, демонстрирует, что словаки готовы принять в качестве президента «новичка в политике, который пришел бы с различными решениями» проблем, уверена адвокат.

Вместе с этим словаки в целом поддерживают ЕС, где наиболее заметным представителем Словакии остается Шефчович, замечает Reuters. В обращении к сторонникам после первого тура выборов он заявил: «Завтра мы начнем все сначала». «Мое предложение для граждан остается в силе: я буду использовать весь опыт, полученный за границей, все контакты», — добавил он.