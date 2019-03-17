Как Китай прибирает к рукам ресурсы России 8 Илья Полонский, «Репортер»

17.03.2019, 8:50

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Китайский бизнес использует проверенный метод экономической экспансии.

Сегодня Китай является одним из важнейших экономических партнеров нашей страны. Поднебесная инвестирует миллиарды долларов в российскую экономику. Китайские компании задействованы в самых разных отраслях – от недвижимости до сельского хозяйства. Однако тесное экономическое сотрудничество с КНР влечет за собой и неизбежные риски, и даже существенные потенциальные проблемы для России.

Китайский бизнес давно использует проверенный метод экономической экспансии – покупку доли в уставном капитале компании, которая дает право участвовать в принятии стратегических решений. Эта схема работает не только в России, но и в других странах мира. Даже европейские политики обращали внимание на такой китайский экспансионизм. Разумеется, получая контроль над компаниями, китайцы действуют в собственных интересах.

Если говорить о конкретных проектах, то 20% российского проекта по производству сжиженного природного газа в Арктике принадлежат китайской компании CNPC. В руках китайцев оказались в свое время и 12,5% акций «Уралкалия». В финансовой сфере китайские компании начали инвестировать недавно, но весьма успешно, приобретя 2% акций ВТБ.

Но даже такой захват долей в российских компаниях – еще полбеды. Настоящая опасность связана с отношением Китая к России как к огромной кладовой нескончаемых природных ресурсов. Так, Поднебесная занимает ключевые позиции среди покупателей российского леса.

Вырубка лесов в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, которая фактически лишает нашу страну ее «легких», осуществляется с подачи китайских компаний. Значительная часть леса вообще вывозится из России в Китай нелегально. Сколько не обращала российская власть внимания на теневой экспорт леса за рубеж, проблема остается очень острой. И, надо признать, решить ее пока не представляется возможным даже с помощью жестких полицейских мер.

Интересно, что в России, обладающей колоссальными лесными ресурсами, за последние сорок лет не построен ни один целлюлозно-бумажный комбинат. Между тем, в Китае целлюлозно-бумажная промышленность развивается бурными темпами. И это на фоне готовящегося полного запрета на любую коммерческую вырубку лесов в самом Китае. Получается, что у себя Пекин вырубать леса запрещает, зато налаживает покупку российского леса.

Сейчас Китай собирается активнее инвестировать средства в целлюлозно-бумажные комбинаты России в Карелии и в Вологодской области. Предприимчивые китайцы хотят привычным способом получить контроль над управлением этими ЦБК.

Помимо вырубки лесов, китайцы активно занимаются на территории России и сельским хозяйством. Арендаторы из Поднебесной обрабатывают земли в Еврейской автономной области, Хабаровском крае. Кстати, все официально – еще в 2009 году в бытность свою президентом РФ Дмитрий Медведев одобрил программу сотрудничества приграничных территорий. Так тысячи гектаров земель на Дальнем Востоке стали использоваться китайскими крестьянами для выращивания риса и сои.

Ресурсы и земля – вот то, что сегодня нужно Китаю от РФ. Разумеется, и Россия заинтересована в привлечении инвестиций, в наращивании поставок своих товаров в другие страны. Но вопрос в том, какой ценой Кремль будет получать деньги. Если ценой этим инвестициям будет дальнейшее выкачивание природных ресурсов, способное оставить россиян на «выжатой» и загрязненной земле, то стоит задуматься о целесообразности такого партнерства.

Илья Полонский, «Репортер»