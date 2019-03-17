«Шиш вам, а не 500 долларов навара» 5 17.03.2019, 9:10

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Как белорусские продавцы авто открещиваются от «перекупов» и автокомиссионок.

Тот, кому доводилось продавать автомобиль самостоятельно, не понаслышке знает, как трудно порой отбиться от тех, кто в выставленной машине видит источник собственного заработка. Посмотрим, каким образом продавцы пытаются избавиться от ненужных им предложений заочным образом, делая соответствующие пометки в объявлениях, пишет abw.by.

За $3300 продается Chevrolet Lacetti 2004 года с 1,6-литровым двигателем и АКПП. Продавец не лишен чувства юмора: "Авто досмотренное мной, семьей, родней, соседями и даже котами и собаками во дворе. В машине курили, пили, ели, любили, спали, ссорились, думали и мечтали. Заводится голосом "батька", а глушится - "цыцки". Открывается отпечатком мизинца левой ноги".

Переходя на серьезный тон, сообщает, что автомобиль обслужен, на кузове нет "жуков и пауков", "автомат" не пинается, а обороты не плавают. Продажа авто возможна только по ДКП: "НЕ УВАЖАЕМЫЕ господа "перекупы", как частные, так и организованные в автокомиссионки, не беспокоить и не слать смс. Х**н вам, а не 500$ навара". К слову, продавец не против обмена - его устроит домик в Испании.

Точно так же не нуждается в помощи с продажей и владелец Hyundai Accent 2015 года с АКП и 1,6-литровым двигателем. История авто - идеал вторичного рынка: гарантия, обслуживание у официального дилера. Из опций и "допов" присутствует самое необходимое, к которому относятся кондиционер, парктроник и комплект летней резины. Автомобиль продается только по договору купли-продажи, потому "перекупов", желающих купить авто по счету-справке, просят не беспокоить. Оценен Accent в $9600.

Еще одно предложение для "обычных покупателей" - Volkswagen Touareg 2005 г.в. с 5-литровым TDI. Продавец в товаре уверен: "Машина ухоженная. За нее не стыдно. Приезжайте, смотрите сами, таких состояний мало осталось! Сделаны две турбины, по кругу поменяны диски и колодки. Впереди лебедка на 3,5 тонны. Машина оклеена в пленку, по договору можем снять". Из плюсов также отмечена богатая комплектации.

Touareg выставлен на продажу за $11.200. Судя по всему, желающих значительно сбросить цену без особой на то причины еще до осмотра авто хватает: "Перекупы", не звоните. За $8000-9000 не отдам!"

"В отличном состоянии" продается Mercedes W245 2007 года с "автоматом" и 1,7-литровым двигателем. Заявленный пробег - 170.000 км. Если верить описанию, никаких проблем с авто нет: "Оригинальный пробег и своевременное обслуживание на специализированной станции. Мотор и коробка в идеальном состоянии, подвеска в полном порядке. Вся электроника работает в штатном режиме, никаких ошибок нет. Автомобиль эксплуатируется 1-2 раза в неделю, так как это третья машина в семье, стоит в теплом гараже частного дома".

За авто продавец планирует выручить порядка $8200. Цена вовсе не окончательная - с реальным покупателем возможен "конструктивный диалог у капота". А вот "перекупам" на такое рассчитывать не стоит: владелец прямо заявляет, что с представителями этой профессии обсуждать цену не намерен. Продажа возможно только с оформлением по всем правилам.

Еще один Mercedes в "самостоятельной" продаже - C180 AMG 2012 года с АКПП и 1,8-литровым мотором. Обещано хорошее состояние, как внешнее, так и техническое. Из истории машины сообщается о двух владельцах, бережной эксплуатации и регламентных своевременных ТО.

"Все детали в "родной" краске. Богатая комплектация, пакет AMG как внутри, так и внешне. В машине не курили, не пили. Очень богатый и редкий цвет". Еще одна причина не связываться с "помощью при продаже" - отсутствие необходимости в быстрой реализации. Именно поэтому владелец Mercedes просит "перекупов" и автохаусы не беспокоить - машина продается не спеша. Ее стоимость - $16.500.

Ищет реального покупателя продавец Volvo XC90 2008 г.в. с 2,4-литровым дизелем и автоматической трансмиссией. "Владею 4-й год, хорошее техническое состояние. Из необходимого по желанию можно заменить передние колесные диски + колодки. Вторая машина в семье, пробег за три полных года - 24 тыс. км. Масло в АКП заменено полностью, ремень ГРМ также менялся 20 тыс. км назад. Из последнего, что ремонтировалось, - замена вихрекамерных заслонок", - дается "раскладка" по автомобилю.

Оценен Volvo в $12.900. В стоимость также включен комплект летних колес. Связываться с автосалонами и "перекупами" продавец не желает и просит не тратить "ни свое, ни мое" время, которое, как известно, является самым ценным ресурсом.

Впрочем, отбиваться от различного рода предложений приходится почти во всех ценовых категориях. И об этом хорошо знает продавец Peugeot 207 с 1,6-литровым мотором и АКПП. "В движении каждый день. Не дымит, не троит, работает ровно. "Автомат" переключается без рывков, пинкой и дерганий. Салон без дыр. Хорошая резина".

Сомнения вызывает пробег Peugeot - всего 115.000 км с момента выпуска в 2008 году. Впрочем, кто сейчас на него обращает внимание? Стоимость авто - $4450. Продавец надеется, что сможет избежать ненужных звонков: "Огромная просьба друзьям-перекупщикам и всякой нечисти не беспокоить! Спасибо за внимание..."

Еще один метод попытаться исключить нежелательные звонки и предложения - выделение самых важных слов в объявлении прописными буквами. "ПЕРЕКУПАМ" не звонить" просит продавец KIA Rio 2013 г.в. за $10.100. "ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА "ПЕРЕКУПАМ" НЕ БЕСПОКОИТЬ" передается от продавца Skoda Octavia 2011 года с 1,2-литровым двигателем за $8899. "РАЗУМНЫЙ ТОРГ у капота. ОБМЕН НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. "ПЕРЕКУПАМ" и АВТОХАУСАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ!", - буквально сообщает о наболевшем владелец Hyundai i30 2009 г.в., выставленного на продажу за $6700. Вот только помогает ли подобное?

И напоследок BMW 525 2000 года с 2,5-литровым двигателем и "автоматом". Описание типично для многих авто, чей возраст приближается к 20 годам: если по двигателю и подвеске вопросов вроде как нет, то кузов уже успел "устать" и обрасти некоторыми "мелочами".

Продавец готов торговаться, но только после осмотра и в разумных пределах: "косарями и попиццот не скидываю". Что касается "перекупов", то по отношению к ним владелец BMW предельно краток и отправляет в единственном, по его мнению, верном направлении - "лесом". Стоимость авто - $5190.