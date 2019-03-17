Как выглядят самые дешевые 4-комнатные квартиры Минска 3 17.03.2019, 8:59

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Бюджетные варианты из риелторских баз.

Большая часть сделок на рынке недвижимости — «цепочная», это когда собственники перед тем, как купить жилье, сначала продают ту недвижимость, которая у них есть. Например, «однушку» в новостройке, чтобы купить «двушку» или «трешку» на вторичке и тем самым расширить жилплощадь. Также в качестве альтернативы рассматривают и четырехкомнатные квартиры — в них цена «квадрата» всегда ниже.

Сейчас однокомнатные квартиры в недавно сдавшихся домах собственники продают по 50−70 тысяч долларов. Реальный пример — однокомнатная квартира в Каменной Горке на Налибокской, 38. Она расположена в панельной «свечке» 2018 года постройки. За квартиру площадью 45 квадратных метров хозяева просят 58 тысяч долларов в эквиваленте, по 1289 за квадратный метр. Сайт tut.by изучил риелторские базы и выбрал самые бюджетные варианты четырехкомнатных квартир, чтобы уж точно хватило денег на покупку. Цены и фото — в нашем материале.

В Чижовке

На вторичном рынке цены на четырехкомнатные квартиры стартуют от 55,5 тысячи долларов. По этой цене предлагают квартиру в микрорайоне Чижовка (проезд Голодеда, 9). Дом панельный, 1971 года постройки. Квартира расположена на первом этаже. Площадь — 58 квадратных метров. Цена, напомним, 55,5 тысячи долларов, по 953 за «квадрат».

Жудро, 20

Квартира площадью 60 квадратных метров в панельном пятиэтажном доме. Цена — 60,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1021 за квадратный метр.

Гая, 38

Квартира площадью 59 квадратных метров расположена в панельном доме на пятом этаже. Санузел в квартире совмещенный. Сделан косметический ремонт, говорится в объявлении. Цена — 64,3 тысячи долларов в эквиваленте, по 1084 за «квадрат».

Сердича, 15

Площадь квартиры — 58 квадратных метров. Расположена она в панельном доме 1969 года постройки на пятом этаже. Дом после капремонта. Цена — 64,9 тысячи долларов, по 1111 за квадратный метр.

Надеждинская, 7

Площадь квартиры — 59 квадратных метров. Расположена на четвертом этаже панельной пятиэтажки. В квартире три изолированные комнаты и большая гостиная. Цена — 65,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1112 за квадратный метр.

Аэродромная, 5

Квартира площадью 61 квадратный метр расположена в кирпичном доме 1967 года постройки. Высота потолков — 2,4 метра. Санузел раздельный. Цена — 67 тысяч долларов в эквиваленте, по 1094 за квадратный метр.