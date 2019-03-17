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Фотофакт: «Желтые жилеты» устроили пожары в Париже

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  • 17.03.2019, 9:06
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Организаторы протестов заявили об «ультиматуме» правительству.

Во время протестов в Париже вспыхнул пожар в помещении расположенного у Елисейских полей банка. Пожарным пришлось спасать мать и ее ребенка из квартиры этажом выше.

Об этом пишет AP.

Представитель спасателей сообщил, что в субботу 11 человек получили легкие телесные повреждения, в том числе двое пожарных. Пожар в банке, расположенном на первом этаже семиэтажного жилого дома, позже был потушен.

Протестующие движения "желтых жилетов" сожгли по крайней мере одно авто, совершали опасные для жизни поджоги, разбивали витрины роскошных магазинов и атаковали полицию, говорится в сообщении.

Полиция пыталась сдержать демонстрантов слезоточивым газом и водометами. Пожарные машины потушили два горящих киоска для газет, которые были подожжены.

Насилие началось, когда протестующие принялись бросать дымовые шашки и другие объекты в офицеров вдоль Елисейских полей во французской столице.

15 марта было последним днем французских "Больших национальных дебатов", начатых президентом Эммануэлем Макроном с целью ответить на требования движения "желтых жилетов".

Протестующие отвергают дебаты как пустые слова и часть кампании Макрона перед выборами в Европейский парламент в мае. Они разгневаны высокими налогами и экономической политикой Макрона. В своем онлайн-призыве к субботним протестам организаторы заявили, что хотят, чтобы этот день стал "ультиматумом" для правительства.


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