Минчанка сфотографировалась с Брюсом Уиллисом в барбершопе 11 17.03.2019, 9:29

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Белоруска сразу не узнала актера.

Кристина из Минска рассказала tut.by, что встретилась с Брюсом Уиллисом совершенно случайно — в очереди нью-йоркского барбершопа:

— Сразу я, конечно, не узнала актера, даже на долю секунды не могла предположить, что это может быть он. Полезла в телефон гуглить хотя бы город, где он живет. Википедия дала информацию, что Уиллис действительно живет в Нью-Йорке и — о боже! — в районе Централ парка, как раз где я находилась в тот момент. Когда до меня дошло, что в метре от меня сидит Брюс Уиллис, сердце начало бешено колотиться, а ноги — подкашиваться. Герой самых культовых боевиков, актер, на котором выросло мое поколение, — вот он, передо мной.

Пока я приходила в себя от понимания реальности, первый шаг сделала девушка рядом. Она спросила:

— Вам говорили, что вы похожи на Брюса Уиллиса?

— Да, я это слышал много раз! — ответил Брюс и расплылся в своей харизматичной голливудской улыбке.

После этого сомнений не было: передо мной голливудский актер Брюс Уиллис. Очень интеллигентный, обаятельный, общительный и в обычном барбершопе напротив своего дома! В майке за 20 баксов, шортах и кедах.