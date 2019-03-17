Что случится с организмом, если полностью отказаться от алкоголя 7 17.03.2019, 9:39

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Пять аргументов в пользу здорового образа жизни.

В прошлом году ученые из Кембриджа определили «безопасную» дозу алкоголя: шесть бокалов вина или шесть кружек пива в неделю. Однако медики утверждают, что даже такое количество спиртного сокращает продолжительность жизни человека и повышает риск преждевременной смерти. А Всемирная организация здравоохранения и вовсе опубликовала статистику, согласно которой алкоголь становится причиной каждой двадцатой смерти на планете. Тем не менее, бросить пить готовы далеко не все. Но попробуем вас переубедить: рассказываем, какие чудесные изменения происходят в организме после отказа от спиртного, пишет сайт «В городе N».

Вы будете лучше спать

Итак, во-первых, отказ от алкоголя способствует нормализации сна. Дело в том, что напитки «под градусом» вызывают активность альфа-волн в головном мозге. Именно поэтому сон человека, употребившего алкоголь на ночь, становится беспокойным и тревожным. Откажитесь от алкоголя хотя бы на пару недель, чтобы крепче спать и легче просыпаться по утрам.

Вы начнете меньше есть

Во-вторых, алкоголь является одной из основных причин регулярного переедания. Американские ученые провели исследование, по результатам которого выяснилось, что люди, употребляющие алкогольные напитки во время еды, съедали на 30% больше, чем их непьющие «коллеги». Авторы эксперимента пришли к выводу, что все дело в мозговой активности, вызванной употреблением спиртного, благодаря которой человек лучше чувствует запах еды.

Вам будет проще похудеть

Алкоголь гораздо калорийнее, чем может показаться на первый взгляд. Так, бокал белого вина содержит 150 ккал, бутылка пива — 215 ккал, а стакан известного коктейля под названием «Маргарита» — целых 300 ккал. Поэтому, отказавшись от спиртного, вы сможете быстрее распрощаться с лишними килограммами.

Состояние кожи улучшится

Вы наверняка замечали, что «напитки покрепче» обладают мощным мочегонным эффектом — именно поэтому наутро после веселой вечеринки человеку так хочется пить. Однако обезвоживание, которое вызывает алкоголь, губительно для кожи, поэтому у людей, имеющих пристрастие к спиртному, раньше появляются морщины.

У вас появится больше энергии

Благодаря отказу от алкоголя вы почувствуете прилив сил, и сможете без труда заниматься спортом и вести активный образ жизни.