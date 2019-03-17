В Мадриде тысячи человек вышли на митинг за независимость Каталонии 17.03.2019, 9:45

Фото: twitter.com/VilanovaiGDC

К манифестации присоединились участники каталонского правительства.

В центре испанской столицы - Мадрида - тысячи людей вышли в субботу, 16 марта, высказаться в поддержку независимости региона Каталония. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Ключевым лозунгом акции стало "Самоопределение это не преступление. Демократия - это решать". Главными организаторами манифестации стали организации "Национальная каталонская ассамблея (НКА) и "Омниум културал", которые поддерживают выход автономии из состава королевства.

К акции протеста присоединились члены каталонского правительства, а также глава автономии Ким Торра. Многие присутствующие принесли с собой неофициальный флаг каталонских сепаратистов.

Также манифестанты раскритиковали процесс над лидерами движения ра независимость Каталонии движения, начавшегося 12 февраля в Верховном суде Испании. Отметим, в суде рассматриваются дела 12 фигурантов, в том числе экс-заместителя главы правительства Каталонии Ориоль Жункерас. Также это бывшие члены кабмина и парламента региона. Прокуратура Испании обвиняет политиков в подстрекательстве к бунту и просит для них к 25 годам тюрьмы.

Напомним, недавно бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон намерен выдвигаться на выборах в Европарламенте. Он хочет продолжить борьбу за независимость своего родного региона Каталония от Испании в Европейском парламенте.