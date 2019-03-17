Финансы Беларуси рассчитывают по принципу «пол — палец — потолок» 2 17.03.2019, 9:50

1,240

Трехлетняя финансовая программа правительства устарела еще до публикации.

Правительство Беларуси утвердило финансовую программу на 2019—2021 гг. Некоторые СМИ искали в ней ответы на важные экономические вопросы. А стоило ли?

Среднесрочная финансовая программа разрабатывается согласно Бюджетному кодексу Беларуси, пишет сайт banki24.by.

Она принимается на 3 года, причем базой для формирования программы является бюджет на текущий год. Каждый год власти корректируют трехлетнюю финансовую программу с учетом фактической обстановки в экономике и уточнения прогнозов на ближайший период.

После корректировки программы плановый период сдвигается на год вперед. Например, первая финансовая программа была принята на 2017—2019 гг., вторая — на 2018—2020 гг., а третья (актуальная) — на 2019—2021 гг. Из года в год в тексты постановлений Совмина о финансовой программе кочуют отдельные положения.

Так, белорусское правительство желает исполнять не менее 25% обязательств по погашению госдолга за счет недолговых источников. Кроме того, во всех постановлениях есть обязательство по ограничению налоговой нагрузки на уровне не выше 26% от ВВП.

Чиновники постоянно прописывают в документ положение о сохранении нормативов отчислений от республиканских налогов в бюджеты всех уровней. Методом копипаста у властей идет обеспечение сбалансированности бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (профицита).

В двух программах есть пункт об ограничении расходов республиканского бюджета для формирования профицита. Этот бюджетный профицит нужен, чтобы погасить часть госдолга в текущем году.

Из относительно нового в финансовой программе на 2019—2021 гг. можно выделить разве что пункт о снижении объемов бюджетной господдержки реального сектора. Власти хотят сокращать поддержку за счет бюджета не менее чем на 10% в 2019—2020 гг. Правда, по факту такая же задача ставилась и на 2018 год. Просто она не попала в предыдущую версию трехлетней программы.

Но самое главное, за что уцепились многие СМИ, — это прогнозы ВВП, инфляции, курсов валют, ставки рефинансирования и цен на нефть. Вот только в чем закавыка: все эти оценки властей были известны еще в 2018 году. Их довели до населения при подготовке проекта бюджета на 2019 год. Формально бюджет на 2019 год был принят под самый занавес осенне-зимней сессии парламента.

Но реально проект бюджета оставался практически без изменений еще с августа 2018 года. Иными словами, в основу бюджета на 2019 год и финансовой программы на 2019—2021 гг. легли те расчетные показатели, которые власти получили летом 2018 года. Из-за многочисленных согласований подготовка проекта бюджета — процесс очень небыстрый.

По сути, в финансовую программу заложены расчеты примерно 9-месячной давности. Сами понимаете, что теперь эти выкладки во многом утеряли свою актуальность и рассматривать их можно как минимальную точку опоры в системе «пол — палец — потолок».

Естественно, Нацбанк, Минфин и Минэкономики актуализируют свои оперативные прогнозы и сверяют их с оценками других ведомств. Однако в силу специфики системы госуправления Беларуси эти цифры почти всегда доступны лишь узкому кругу лиц, принимающих решения. Будет написана новая финансовая программа на 2020—2022 гг. — для широкой публики нарисуют иные показатели. И «свежесть» расчетных показателей останется весьма относительной.