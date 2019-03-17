Поморские партизаны вышли на «тропу войны» с Москвой 3 17.03.2019, 9:59

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Фото: соцсети

В Архангельской области и в Республике Коми продолжаются акции протеста.

В ночь на пятницу самосвалы пошли на прорыв. Около 23 часов колонна из 11 машин, возглавляемая экскаватором, двинулась с огороженной забором стройплощадки в сторону поселка Мадмас. Вагончик, где несли круглосуточную вахту активисты, экскаватор снес на обочину, под ковш попал один из протестующих, пишет «Новая газета».

38-летнего архангелогородца Владимира Когута доставили в больницу в сознании, насколько серьезны полученные им травмы, неизвестно. Он был одним из тех, кто с декабря дежурит на станции Шиес, которую, как последний рубеж, местные жители защищают от московского мусора, всячески препятствуя строительству полигона.

Впервые мы рассказывали о протестах против импорта столичного мусора в Архангельскую область в августе. Тогда на станции Шиес, в 30 км от поселка Урдома, только начиналось строительство — без общественных слушаний, без уведомления местных властей. Официальные лица региона поначалу опровергали, что под носом у жителей будут хоронить тонны мусора, затем заявляли, что проект даст селу новые рабочие места, потом уверяли, что технология обращения с отходами самая передовая и закуплена в Швеции (где, узнав об этом, весьма удивились)… Ранее — до выборов — нынешний губернатор Орлов утверждал, что никакого захоронения «импортированного» мусора в области не будет. В итоге правительство области наделило проект «Шиес» статусом приоритетного. А депутаты отказались выносить на референдум вопрос об импорте мусора из других регионов. Точно так же «нет» референдуму сказали депутаты соседней Коми.

За полгода богом забытая станция превратилась в символ народного протеста: движущей силой здесь стали не экологи, не политики, а обычные сельские жители.

По замыслу авторов проекта «экотехнопарка», как официально называется строящийся полигон площадью 5 тысяч гектаров, мусор, упакованный в брикеты в Люберцах, будут свозить сюда эшелонами — и захоранивать. По 5 железнодорожных составов в день. В болотистой местности Шиеса рискованность этой и так не особенно экологичной процедуры возрастает: вода отсюда питает более сотни ручьев, впадающих в реку Вычегду — приток Северной Двины. Всего за 20 лет, на которые рассчитан проект, в Поморье планируется привезти более 10 миллионов тонн отходов.

Протестующих урдомчан поддержали жители Коми — ближайший населенный пункт республики находится всего в 19 км от Шиеса. Это поселок Мадмас, через который на стройку пытались возить песок и горючее.

Не тут-то было: местные жители остановили движение большегрузов, ухитрившись своим протестом не только не нарушить закон, но даже способствовать его исполнению.

На участке, по которому пустили самосвалы, движение тяжеловозов запрещено — и дорожный знак соответствующий имеется. Так что протестующие выступили как добровольные помощники ГИБДД, не спешившей вмешиваться в ситуацию.

В январе активисты учредили межрегиональное общественное движение «Комитет защиты Вычегды». Главная цель — не дать завезти в Поморье мусор. Задачи: остановить строительство свалки и добиться отставки губернатора Орлова. Политическую ноту провоцирует сама власть, игнорирующая многомесячный протест жителей региона. Только в конце января на стройке наконец побывали представители Роспотребнадзора, Ростехнадзора и прокуратуры. Они обнаружили, что объект строится без разрешения, утвержденной проектной документации, общественных слушаний. Однако суд отказал урдомской администрации в иске с требованием прекратить работу к ведущему их ООО «Технопарк» и РЖД, отдавшей в аренду коммерсантам землю на станции Шиес.

Тогда поселковые депутаты придумали новый законный ход: предложили желающим взять в аренду участки под строительство дач. В километре от будущего полигона.

К декабрю желающих набралось более сотни, на целый поселок. Смысл — оккупировать земли и не дать их занять «мусорщикам».

Параллельно часть протестующих подалась в партизанщину. Под колесами КамАЗов, везущих песок на стройку, оказывались «ежи» — металлические ленты с шипами, бензовозы обстреливали дробью, столбы строящейся (тоже без согласования) ЛЭП по ночам спиливали, тракторы поджигали…

В ответ со страниц лояльных власти информационных ресурсов щедро полился черный пиар: дескать, протесты подготовлены на западные деньги, в Архангельске начинается «мусорный майдан».

3 февраля митинги и пикеты в поддержку Шиеса прошли в 70 городах и селах страны. Это был уже второй Единый день протеста (первый состоялся 2 декабря).

Тем временем вахта на Шиесе стала круглосуточной. Люди полностью перекрыли дорогу Шиес-Урдома, встав живым щитом на пути самосвалов. Стройку впервые удалось остановить.

Активисты установили вагончик для обогрева, люди организовали посменное дежурство, а также мобильную группу поддержки, готовую выдвинуться на место в любой момент. Это уже приходилось делать — когда на стройке появилась группа молодых людей в масках. Молодчики капитулировали, как только из Урдомы прибыла подмога.

В пятничную ночь мобильная группа также пришла на помощь дежурной вахте. Активисты задержали экскаваторщика, направившего машину на людей, и передали его приехавшей через несколько часов полиции. По словам участников событий, водитель был сильно нетрезв, так, что даже выпал из кабины. Протестующие утверждают, что видели еще несколько пьяных водителей за рулем большегрузов.

К вечеру пятницы «партизаны» установили на Шиесе новую палатку — взамен разрушенной бытовки.