«Баста»: Не ведитесь на «разводки» диктатора и не верьте Бабичу 24 17.03.2019, 10:02

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Только настоящая белорусская власть сможет восстановить независимость страны.

Уже сутки байнет обсуждает очередной высосанный из пальца конфликт. На этот раз — между лукашенковским МИД и послом России Бабичем. Дошло до того, что официальные пропагандисты бойкотируют запланированную на 18 марта пресс-конференцию последнего (но это неточно). В отличие от части независимых СМИ, которые вновь запустили знакомую пластинку про «патриота Лукашенко», пишет телеграм-канал «Баста».

Между тем, срежиссированность конфликта видна невооруженным глазом. Белорусский МИД в мире воспринимают как отдел продаж МТЗ, коим он по сути и является. Соответствующее отношение и к заявлениям его сотрудников. Если бы не повышенное внимание независимых СМИ, на заявление одного из них, Анатолия Глаза, РИА «Новости» никто бы и внимания не обратил. Кстати, само интервью еще не опубликовано, откуда выдержка из него взялась на сайте МИД — непонятно.

На отношения между Кремлем и его послушным вассалом слова мелкого клерка никак не повлияют. Шум, поднятый вокруг них, нужен властям для достижений нескольких целей:

1. Спецслужбы диктатора знают о его реальном рейтинге и о росте количества сторонников независимости. Поэтому накануне судьбоносных для Беларуси «выборов» Лукашенко усиленно создают имидж патриота.

2. У России, действительно, нет денег для поддержки белорусского режима. Лукашенко знает об этом и пытается снизить свои имиджевые потери от обрезания финансирования из Кремля.

3. Главный покупатель «конфликта» - не белорусское общество, а Запад. Диктатор рассчитывает на наивность и щедрость европейцев и американцев. И, самое главное, на их кредиты.

О «патриотизме» Лукашенко красноречиво говорит количество белорусскоязычных школ, отношение к национальному университету, запрет символики. 25 лет диктатор уничтожал основы нашей государственности. Он — главный виновник того, что в Москве воспринимают Беларусь, как «федеральный округ». После этого называть треп Глаза (треп - потому что ни одной цифры, приведенной Бабичем, он так и не удосужился опровергнуть) «защитой суверинетета» может только безумец.

Не ведитесь на разводки диктатора и его чиновников. Не верьте Лукашенко. Не верьте Бабичу. Только настоящая белорусская власть сможет восстановить независимость страны и добиться уважения со стороны соседей.