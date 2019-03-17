Reuters: Разбившийся в Эфиопии Boeing после взлета набрал необычно большую скорость 3 17.03.2019, 10:08

2,165

Источник: isna

Стали известны детали переговоров пилота с диспетчером.

Потерпевший крушение в Эфиопии пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 после взлета набрал нестандартно большую скорость. После этого пилот сообщил диспетчеру о проблемах и попросил разрешение на быстрый подъем. Спустя еще несколько минут лайнер пропал с радаров. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с записью этих переговоров, сообщает Reuters.

Речь идет о лайнере, который разбился в окрестностях Аддис-Абебы 10 марта спустя шесть минут после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек. Самолет направлялся в Найроби.

По словам собеседника агентства, до аварии, перед тем, как срочно запросить возможность вернуться в аэропорт вылета, голос из кабины пилота Boeing 737 MAX попросил у диспетчера разрешение подняться на 14 тыс. футов (4,27 км) над уровнем моря (примерно 6,4 тыс. футов (1,95 км) над аэропортом). Скорость самолета при этом достигала 400 узлов (460 миль в час или 643,6 км/ч), стандартная скорость после вылета обычно составляет 200−250 узлов (370,4−463 км/ч).

После этого на высоте 10,8 тыс. футов (3,29 км) самолет исчез с радаров, указал источник.

«Он [пилот] сказал, что у него проблемы с управлением полетом. Именно поэтому он хотел подняться», — добавил собеседник Reuters. Голос пилота, по его словам, был неровным, подробностей об этой проблеме он не сообщил.

The New York Times отмечает, что голос на записи был голосом командира воздушного судна Яреда Гетачью. Источник Reuters эту информацию не подтвердил, заметив только, что диспетчером разговаривал только один из пилотов.

Эксперты, как отмечает агентство, поясняют, что, как правило, пилоты просят разрешение подняться, когда у них возникают проблемы у земной поверхности. Таким образом они рассчитывают получить запас для маневра и избежать приближения к труднопроходимой местности (Аддис-Абеба окружена холмами, а на севере — горами Энтото).

Изучать черные ящики из кабины пилотов следователи начали 16 марта. Предполагается, что впоследствии, чтобы попытаться определить причину крушения, эту информацию также оценят власти Эфиопии и США и команды Boeing и авиационной безопасности ЕС. Помощь в расшифровке бортовых самописцев Аддис-Абеба запросила у Парижа, 14 марта черные ящики были отправлены во Францию.