«Локомотив» белорусской экономики затормозил 4 17.03.2019, 10:18

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Промышленность подвела «стратегов» диктатора.

Сводный индекс экономических настроений в Беларуси в феврале 2019 снизился в годовом выражении из-за ухудшения дел в промышленности, пишет select.by.

И именно, рассчитываемый Национальным банком РБ на основе опроса руководителей белорусских предприятий индекс составил минус 2,5% против минус 4,9% в январе текущего года и минус 2,2% в феврале прошлого года.

Более того, хуже прошлогоднего оказался и сезонно-сглаженный индекс, составивший 4% против 4,5% год назад. Правда, в январе 2019 года он был ниже: 3,7%.

Подкачала промышленность, ухудшение настроений в которой и привело к снижению общего индекса в годовом выражении, тогда как в торговле, строительстве и на транспорта настроения пошли верх.

При этом, как это ни удивительно, промышленность оказалась единственной отраслью, в которой индекс настроений в феврале текущего года остался положительным. Он вырос до 0,4% с минус 2,1% в январе того же года. Но в феврале 2018 года данный индекс был намного выше и составлял 3,8%. Таким образом, локомотив белорусской экономики — промышленность — замедляется.

Это объясняется, в свою очередь, снижением оптимизма в отношении изменения объема заказов на внешнем рынке: баланс ответов по этому поводу в феврале составил минус 17,2% против минус 9,5% в феврале 2018 года. В то же время, по сравнению с январем, когда данный баланс равнялся минус 20,4%, состояние немного улучшилось.

Внутренний рынок не в состоянии компенсировать промышленности потери на внешнем рынке. А именно, баланс ответов в отношении изменения объема заказов в РБ ухудшился до минус 16,1% с минус 14,5% в январе 2019 года. В феврале 2018 года данный параметр был немного лучше: минус 14,5%.

Правда в феврале текущего года резко выросли ожидания по росту объема производства, но только по сравнению с январем того же года: до 31,2% с 16,8% соответственно. Но год назад ожидания были такими же.

По сравнению с февралем прошлого года значительно улучшились дела только в строительстве, где индекс настроений достиг минус 9% против минус 17,5% год назад.

В торговле индекс настроений составил минус 3,6%, в то время как в феврале 2018 года он равнялся минус 6,1%. А на транспорте индекс составил минус 7,5% против минус 8,8%.