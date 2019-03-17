Хуан Гуаидо начал мобилизацию для марша на Каракас 17.03.2019, 10:25

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Президент Венесуэлы отправился в поездку по регионам страны.

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо в субботу, 16 марта, отправился в поездку по стране для мобилизации сторонников для участия в марше, который должен положить конец правлению Николаса Мадуро, сообщает dw.com http.

Выступая перед сторонниками в городе Валенсия в 125 километрах от столицы, он объявил о начале "нового этапа" борьбы, который завершится маршем на президентский дворец Мирафлорес в Каракасе. "Мы пойдем на Мирафлорес и потребуем отдать нам то, что принадлежит народу", - заявил Гуаидо.

В ходе подготовки к маршу временный президент, по его словам, намерен посетить так много регионов, насколько это будет возможно. В то же время он еще не назвал дату начала марша. Ранее он заявлял, что в случае необходимости будет рассчитывать на внешнее вмешательство, "когда наступит время". По его словам, конституция южноамериканской страны разрешает участие венесуэльских военнослужащих в операциях за рубежом, а также "иностранцев - на территории страны".

Политический кризис

Венесуэла несколько месяцев переживает политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуаидо президентом Венесуэлы.