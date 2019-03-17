Китайский миллиардер построил в подарок односельчанам 258 роскошных вилл 2 17.03.2019, 11:15

В каждом трехэтажном доме — пять спален, две гостиные, гараж и небольшой сад.

Как говорится, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Это на своей шкуре почувствовал китайский миллиардер, который потратил десятки миллионов долларов на строительство вилл для жителей родной деревни. Но дома так и стоят пустые, потому что жадные люди не могут договориться, кому достанутся несколько вилл, а кому — по одной, пишет bigpicture.ru.

Пять лет назад миллиардер Чэнь Шен (Chen Sheng) выделил 31,9 миллиона долларов на строительство 258 роскошных вилл в своей родной деревне. В каждом трехэтажном доме — пять спален, две гостиные, гараж и небольшой сад. На каждые несколько домов обустроены спортплощадки и даже есть сцена для различных мероприятий. Строительство закончилось еще в 2016 году, но дома пустуют.

Помешали людям не цены на роскошное жилье, ведь виллы миллиардер предоставил им бесплатно, а обычная человеческая жадность. Согласно переписи 2013 года, небольшая деревня насчитывала 190 семей. Но в процессе строительства в деревню приехали новые жители. Тогда Чэнь Шен построил еще 68 домов, чтобы всем хватило. Это было большой ошибкой.

Как только был объявлен план строительства, жители деревни начали собачиться между собой, кому достанется жилье. Некоторые семьи заявили, что собираются завести много детей, поэтому им нужна вторая вилла. Другие захотели прибрать к рукам несколько домов на случай, когда их дети заведут свои семьи. А то где же молодым жить? Тут же объявились бывшие жители деревни, которые уже давно переехали, но «внезапно» решили вернуться, и заявили права на дома.

Как только Чэнь Шен появлялся в деревне, местные атаковали его просьбами решить вопрос, сколько домов кому достанется. Миллиардер был настолько разочарован поведением односельчан, что уже два года в деревню вообще не приезжал. Поэтому виллы пустуют, а местные жители ссорятся.

Помимо домов, Шэн планировал построить рядом с деревней свиноферму и разбить сады, обеспечив тем самым рабочие места. Годовой доход местных жителей составил бы 32 тысячи долларов — немыслимые деньги для китайских фермеров. Но все эти планы обернулись крахом из-за жадности.

Тем временем пустующие дома стали объектами вандализма. Хулиганы побили окна, испортили отделку. А виллы ветшают и требуют ремонта.