Премьер Новой Зеландии получила «манифест» от террориста за несколько минут до нападения 17.03.2019, 11:34

Джасинда Ардерн

Фото: Hagen Hopkins/Getty Images

Нападавший разослал текст по 30 адресам.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что ее канцелярия получила «манифест» Брендона Тарранта, подозреваемого в нападении на мечети в Крайстчерче, за девять минут до теракта, сообщает meduza.io.

По словам Арден, ее канцелярия была одним из 30 адресов, по которым Таррант отправил свое послание. «Ни места нападения, ни каких-либо других деталей он [„манифест“ — прим. „Медуза“] не содержал», — подчеркнула премьер-министр.

Арден добавила, что ее канцелярия уведомила службу безопасности о письме Тарранта через две минуты, после того, как получила его по электронной почте.

28-летний Брендон Таррант — единственный подозреваемый в нападении на мечети в городе Крайстчер, в результате которого погибли, по последним данным, 50 человек.

«Манифест» Тарранта, который также был опубликован в интернете, содержит антииммигрантские и антимусульманские высказывания. В нем также говорится, что нападение Таррант — уроженец Австралии — планировал около двух лет.