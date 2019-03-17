В России банки массово закрывают отделения и ликвидируют банкоматы 4 17.03.2019, 11:57

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Центробанк РФ опубликовал статистику.

ЦБ отмечает сокращение в последние годы офисов обслуживания банков и банкоматов: за 2018 год количество подразделений сократилось на 10,9%, а банкоматов - на 5,5%. Об этом говорится в материалах первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, подготовленных к встрече руководства ЦБ с банкирами в пансионате Бор (Московская область), пишет finanz.ru.

По данным ЦБ, эти формы обслуживания заменяют «облегченные» форматы, например выдача наличных на кассах магазинов.

«Это происходит в том числе в связи с развитием цифровых коммуникаций, из-за чего многим кредитным организациям становится более выгодно перейти в дистанционные каналы предоставления финансовых услуг или развивать «облегченные» форматы обслуживания по сравнению с поддержанием широкой сети полноформатных точек обслуживания», - отмечается в материалах.

Появляются новые банковские услуги, которые можно получать вне полноформатной точки присутствия банка - подразделений или банкоматов, отмечает ЦБ: это не только, к примеру, ставшее привычным кредитование в автодилерских центрах, но и выдача наличных с помощью POS-терминалов, денежные переводы с помощью автоматических устройств, прием документов для последующего открытия банковских счетов и др.

Из-за появления таких форматов сокращение числа офисов и банкоматов не означает снижения возможности населения получать банковские услуги, считает ЦБ. Так, «облегченные» форматы стали использовать крупнейшие банки с широкой сетью присутствия, говорится в материалах Швецова.

Например, Сбербанк с I квартала 2018 года тестирует сервис снятия наличных с карты на кассе организаций торговли и услуг с помощью POS-терминалов. На 1 декабря 2018 года у госбанка было заключено 118 договоров о выдаче наличных в торговых точках, фактически наличные выдают в 81 населенном пункте. Сеть «Почта банка», в свою очередь, за счет в том числе присутствия в отделениях «Почты России» расширилась до 18 тыс. точек.