Белоруска в Ирландии: Мы похожи даже по менталитету 2 17.03.2019, 11:59

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Фото из личного архива Марии

Витебчанка живет на «изумрудном острове» уже восемь лет.

Сегодня, 17 марта, в мире отмечают самый зеленый праздник — День святого Патрика. Клевер, пабы, лепреконы — эти образы рисует нам воображение, когда говорят об Ирландии. На волне популярности она проникла повсюду, где только не встретишь заветный «Irish pub». Но стереотипы в сторону — Ирландию, как она есть на самом деле, показала витебчанка Мария, которая живет на «изумрудном острове» уже восемь лет, пишет vkurier.by.

Мария родилась в Витебске, но не живет здесь с 17 лет. Восемь лет назад она приехала в Ирландию для работы, не зная об этой стране абсолютно ничего. Здесь она вышла замуж, и сейчас живет в Корке, это второй по величине город на острове. Мария называет Корк «ирландским Витебском», ведь также как наш город, он имеет репутацию культурного центра страны. Интересно, что даже телефонный код у Корка совпадает с витебским.

Корк. Фото из личного архива Марии

Про первое впечатление от Ирландии

Сейчас существует мода на Ирландию, но восемь лет назад я про нее не знала совсем ничего. Мое самое первое впечатление было достаточно мрачное. В Ирландии на самом деле погода очень плохая, и это был такой классический ирландский день: очень серый, с такими низкими серыми облаками. Мы поехали на остров, и я подумала: Боже, куда я попала вообще?

Ирландия. Фото из личного архива Марии

Второе впечатление было совсем другое: я приехала на Пасху и у меня было целое утро, чтобы погулять. Я пошла наобум и забрела в маленькую местную церковь. Вот там все действительно было похоже как в кино: рыженькие дети, бабушки. А еще я купила книгу легенд в местном магазине. И тогда подумала: если они рассказывают друг другу такие истории, то с ними можно жить, это нормальные люди.

Про ирландцев

Люди здесь интересны своей открытостью и закрытостью одновременно. Существует стереотип, что ирландцы очень открытые, такие «свои люди», но это больше внешне. С ними достаточно трудно сойтись, они очень семейные, клановые. Кстати, говорят даже: «Ирландец может так послать к черту, что вы скажете спасибо», в хорошем смысле. И это частично так! Ирландцы очень вежливые, никогда не скажут прямо, в лицо. С одной стороны, это очень комфортно, но, с другой стороны, иногда тебе нужен конкретный ответ, а ты его получить не можешь.

Мария на фоне местных пейзажей. Фото из личного архива Марии

Еще в Ирландии все стремятся жить в домах, ведь это была и остается аграрная страна. Жить в квартире считается непрестижно, это либо дорогое жилье для приезжих специалистов, либо дешевое социальное.

Типично ирландский пейзаж. Фото из личного архива Марии

В свое время ирландцы сильно пострадали как нация. Поэтому сейчас они активно поддерживают благотворительные программы. В Ирландии особенно заметна поддержка социальных пособий, по безработице, поддержка для бизнеса. В принципе, если оказался на мели, ты здесь не пропадешь.

Про сходство Беларуси и Ирландии

Во-первых, ирландцы, как и белорусы, любят картошку. А, если без шуток, то мы похожи даже по менталитету. В этом большую роль сыграла близость к «большому соседу», отсюда — попытка сохранить собственную идентичность. Это постоянное противостояние между маленькой нацией и большой нацией. А еще и белорусы и ирландцы — очень семейные, этим мы отличаемся от остальной Европы. Что мне здесь очень нравится и от чего хорошо и спокойно — это склонность к самоиронии, что рождает такой философский взгляд на жизнь. У больших наций ее обычно нет.

Страна Чернобыля и детских домов. Как себе представляют Беларусь в Ирландии

Про Беларусь здесь знают мало, в основном про Чернобыль. Ирландцы делают очень много благотворительности, с самых ранних лет люди привыкают к тому, что это нормально. Здесь давно существует большая организация помощи детям Чернобыля. А однажды одна ирландка сказала мне, что Беларусь это «там, где очень много детских домов». На самом деле, это впечатление создается от того, что дети приезжают сюда жить в приемные семьи.

Про уровень жизни

Ирландия где-то с 70-80-х годов была очень экономически отсталой страной. Она оставалась очень бедной примерно до 90-х годов, когда сюда привлекались значительные инвестиции и существовала благоприятная налоговая политика. Это было время экономического бума. Сейчас, после кризиса, Ирландия занимает среднее место в Европе, но сюда по-прежнему эмигрирует довольно много людей. В общем и целом, уровень жизни в Европе, конечно, выше, чем в Беларуси. Я когда приезжаю домой, замечаю, что жить на родине гораздо дороже.

Вереск в Ирландии. Фото из личного архива Марии

Про популярные стереотипы

Многое из того, что в мире говорят про Ирландию, пошло вообще не отсюда. В определенный момент много людей эмигрировало в Америку и через свою ностальгию, поиск идентичности, стали это дело пропагандировать.

Очень мало ирландцев разговаривает на родном языке. На государственном уровне его стараются поддержать и возродить, но обычный ирландец так же относится к сохранению родного языка, как и рядовой белорус. Единственное что, если ты хочешь получить государственную должность, то ты должен сдать экзамен по ирландскому языку. Я не могу говорить за всех, но это точно касается юристов. Ирландский мало того, что не похож на английский, наверное, в своей логике он больше перекликается со славянскими языками. С чем я столкнулась в ирландском языке: в нем нет слов «да» и «нет». И это очень сильно отражается в ирландском характере.

Путешествие по Ирландии. Фото из личного архива Марии

Мария отметила, что ирландцы очень предприимчивые люди и активно торгуют символикой. Культура и этно здесь и правда присутствуют, но не стоит мешать это с коммерцией для туристов. Сами ирландцы к этому относятся иронично. По словам Марии, из стереотипов, связанных с Ирландией, стоит упомянуть знаменитые пабы:

Это уникальная вещь: по-прежнему, если ты приезжаешь в маленькую деревню, то паб там — центр жизни. Здесь пьют пиво, ирландцы действительно могут выпить его очень много. И вот эта картинка: старики, которые сидят в пабах и играют традиционную музыку — это правда. Это есть и в городах, и в сельской местности. И, дай Бог, чтобы это оставалось подольше.

Про День святого Патрика в Ирландии

Это самый большой национальный праздник, всегда выходной. И это единственный день, когда вся знакомая нам символика используется местным населением, а не туристами. На День святого Патрика в каждом городе организуется парад, в котором участвуют разные культурные группы и организации. Любая группа может присоединиться к параду. В первой половине дня это очень классная атмосфера, а вот во второй половине дня все напиваются, и уже совсем не классно.

Парад в честь Дня святого Патрика в Корке, 2014 год. Фото из личного архива Марии

Что удивляет в Ирландии

Удивляет, что очень многие люди друг друга знают, и ты всегда можешь найти того человека, который знает вот этого. Кстати, несмотря на то, что страна очень маленькая, здесь по акценту, по отношению, всегда можно определить откуда этот человек.

А еще здесь просто обалденные радуги. Они просто невероятные, их можно видеть очень часто, чуть ли не после каждого дождя: как на картинке из детской книжки, очень четкие и яркие.

Парк Lough Key. Фото из личного архива Марии

Мария советует ехать в Ирландию за красивыми пейзажами и местной экзотикой.

Мой брат сказал, что эта страна похожа на компьютерную игру. Это потому, что вся эстетика фэнтези взята отсюда. Так что, если есть романтически настроенные личности смотреть полуразрушенные замки, холмы, овец и моря — вот это к нам.

Также Ирландия — это «страна ученых и святых» с древней и богатой культурой.