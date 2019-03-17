Операции с банковскими картами Беларусбанка резко подорожали 3 17.03.2019, 12:32

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Цены за услуги выросли в два раза.

Стало дороже получение мини-выписки об операциях или просмотр баланса карточки в банкоматах некоторых других банков, сообщает пресс-служба Беларусбанка.

За просмотр баланса по карточке в банкоматах ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белинвестбанк» придется платить 0,20 белорусских рублей, 0,1 единицы валюты, 6 российских рублей.

Получение мини-выписки об операциях, совершенных с использованием карточки или ее реквизитов (содержит 10 последних операций за 7 последних дней), будет стоить 0,35 белорусских рублей, 0,2 единицы валюты, 12 российских рублей.